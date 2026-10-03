Lali Espósito metió otra despedida de soltera: sorpresas y un juego inédito

La cantante Lali Espósito realizó una segunda despedida de soltera en Buenos Aires junto a un grupo de amigas, antes de su boda con Pedro Rosemblat. Parte de los detalles del festejo fueron compartidos en redes sociales.

La celebración se realizó en un evento privado y contó con una cena, juegos y distintas actividades preparadas para la ocasión. Algunas de las invitadas, entre ellas Mery del Cerro, publicaron imágenes de la noche en sus cuentas de Instagram.

Entre las propuestas que se pudieron ver apareció un bingo musical personalizado con la fecha 2 de octubre de 2026, imágenes de distintas figuras y una frase asociada a la cantante.

La ambientación también incluyó detalles vinculados con la artista. El personal gastronómico utilizó remeras blancas con la inscripción “Me enamoré taradas”, una de las frases que identifica a Lali.

La cantante se prepara para su casamiento con Pedro Rosemblat, mientras continúa compartiendo distintas actividades junto a su círculo cercano antes de la boda.