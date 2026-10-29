Lali reveló detalles de su boda con Pedro Rosemblat y confesó cómo será su vestido de novia

Se viene tiempos de celebraciones. Durante una entrevista en los Premios Billboard de la Música Latina con un medio mexicano, la cantante Lali Espósito aclaró que no usará un diseño tradicional con una cola interminable y contó cómo imagina la celebración.

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, aseguró en su charla.

Además, reafirmó que la boda tendrá un perfil íntimo, lejos de una fiesta multitudinaria, y que estará pensada para compartir con sus seres queridos.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó sobre el festejo que prepara junto al periodista y conductor.

En este sentido, la artista también se refirió a la emoción que le genera reunir a las personas más importantes de su vida en una misma celebración.

Allí, contó que algunos familiares viajarán desde el interior del país para acompañarla en la boda.

“Se unen los amigos, se une mi familia, yo tengo familia en el interior del país y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí, a mis hermanos, cómo el otro se alegra por tu felicidad. Y te llena de emoción, te sentís acompañado. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.

Aquí, queda clara la idea de que la pareja priorizará un encuentro cercano, en el que puedan disfrutar de la compañía de sus afectos. Aunque no dio detalles sobre el lugar ni la fecha exacta del evento, dejó en claro que la intención es celebrar el vínculo en un clima relajado y familiar.

En rferencia al vestido, Lali descartó la imagen de una novia con una cola extensa y un look clásico. Si bien no reveló qué diseño eligió ni cómo será el conjunto completo, sus declaraciones anticipan que buscará una propuesta acorde con el estilo íntimo que tendrá la boda.

Finalmente, durante la entrevista, la cantante también habló sobre la posibilidad de hacer un viaje después del casamiento. Sin embargo, reconoció que por ahora su agenda laboral no le permite organizar una luna de miel inmediata.

“No me da la agenda, pero en algún momento me iré de viaje, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, cerró Lali.