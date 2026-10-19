Lali y Miranda preparan algo juntos

Lali Espósito y Miranda! tienen novedades: se viene “BOM, Bailar o morir”, el proyecto que encararán juntos.

¿Qué es? Mucho no se sabe porque el proyecto fue presentado mediante un video lleno de incógnitas donde muestran una serie de casettes que se espera sean sus próximos temas juntos. Además, Miranda se encontraba en un parate musical, por lo cual el anuncio fue doblemente sorpresivo.

En los comentarios colocaron el número 10 y el audiovisual solo forma las palabras “Vivo del pop”. ¿Será uno de los temas de su disco?

Miranda y Lali ya trabajaron juntos: anteriormente se habían unido para reversionar el clásico de la banda “Yo te diré” y después grabaron “Mejor que vos” para el álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.