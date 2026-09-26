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Las despedidas a González Oro

Por Redacción

Tras conocerse la noticia sobre la muerte de González Oro, varias figuras del espectáculo y amigos del mítico conductor salieron a despedirlo. Uno de ellos fue Beto Casella quien recordó que se había comunicado con el periodista apenas días atrás: “Mi último mensaje decía ‘Fuerza, Negrito, va a estar todo bien’”.

Tras el lamentable deceso de Oro, Casella explicó: “De la nada, el sábado le mandé un mensaje como nos mandábamos habitualmente para saber cómo estaba. Me dijo que se encontraba bien y me comentó que, con algunos achaques que le impedían movilizarse bien, pero que el resto estaba bien”, contó.

Casella afirmó que su amigo y colega “no daba detalles sobre sus problemas de salud de los últimos años”. Sin embargo, destacó que nunca perdieron la “costumbre” de mandarse un “mensaje cariñoso”. “La última vez que lo vi, fue para unos Martín Fierro de Radio, donde él recibió una mención especial y, en ese momento, ya todos lo vimos bastante flacucho para lo que él era por el físico que tenía. Se lo vio con una delgadez que nos preocupaba y esto ocurrió ya hace cuatro años por lo menos”, agregó Casella.

Por su parte, Baby Etchecopar recordó al periodista con mucho cariño. “Tengo miles y miles de recuerdos porque fueron 16 años interrumpidos de vernos todo el día, todos los días haciendo Radio 10, y shows”, dijo.

“El mejor recuerdo fue el abrazo que nos dimos cuando cambió el siglo, miramos el cielo, la cantidad de fuegos artificiales y nos dijimos ‘Vamos para adelante, sigamos adelante’. Pasamos a otro siglo”, contó Baby, emocionado. “Mis hijos le decían tío, le dicen tío. Y la mamá de mis hijos que falleció lo amaba como un hermano. Ese es mi recuerdo del Negrito. Mucho dolor. Como ya estaba en Uruguay, nos acostumbramos a no vernos, pero no nos vamos a olvidar jamás”, cerró Etchecopar.

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