Marcelo Tinelli volvió a apostar al amor después de su escandalosa separación de Milett Figueroa y de un breve romance con Rossana Almeyda. La nueva protagonista de su vida sentimental es Ágata Lescano, una modelo fitness que, en poco más de un mes, habría logrado ganarse un lugar en el entorno del conductor.

La relación salió a la luz luego de que ambos fueran vistos juntos en una parrilla de La Paternal. Más tarde, el propio Tinelli se refirió al vínculo y confirmó que están en pareja.

"Con mi novia estamos bien", expresó en su programa Dale Match, al hablar de esta nueva etapa sentimental. Por ahora, Lescano mantiene el perfil bajo respecto del romance, aunque sus publicaciones en las redes sociales despertaron curiosidad desde que se conoció la noticia.

La joven se dedica al bikini fitness, una disciplina en la que compite y en la que consiguió importantes reconocimientos. En su perfil de Instagram se presenta como "campeona argentina y sudamericana", cuenta con más de 30 mil seguidores y también ofrece planes personalizados de entrenamiento.

La polémica que quedó detrás de la separación

La nueva relación de Tinelli llega después de una ruptura con Milett Figueroa que estuvo rodeada de declaraciones y polémicas. A principios de octubre, El Tirri, primo del conductor, lanzó fuertes acusaciones contra la modelo peruana y llegó a vincularla con supuestas prácticas de brujería.

"Marcelo estaba engualichado", afirmó al recordar un viaje que realizaron a Perú para consultar a supuestos especialistas en esas prácticas.

También Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, apuntó contra Figueroa con duras declaraciones y cuestionamientos personales. Sus dichos sumaron otro capítulo a una separación que tuvo repercusiones en el mundo del espectáculo.

Ahora, Tinelli parece haber dado vuelta la página y atraviesa un nuevo romance con Lescano, quien se convirtió en una de las figuras más buscadas desde que se conoció el vínculo.