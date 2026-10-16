“Las golpizas siguieron”: Cris Morena hundió a su ex yerno en su declaración

Tras el gran revuelo que se vivió estos días por las revelaciones que hizo Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, ahora salieron a la luz las declaraciones que Cris Morena realizó en el marco de la denuncia formal realizada en 2015 contra el productor.

En aquella causa, la productora describió los episodios de violencia donde incluso, en una oportunidad, Giordano habría “golpeado tan fuerte” a Franco “que se detuvo ante el llanto”.

Gustavo Yankelevich, abuelo de Franco, Valentín y Azul, había revelado anteriormente que, para quedarse con la tutoría de los menores, debían realizar la acusación ante la justicia y, en este sentido, Cris Morena fue “consultada acerca de los hechos denunciados”.

La productora contó que conoció a Giordano desde que comenzó a salir con su hija y siempre notó cierta irritabilidad en él que vio acentuada a partir de la desaparición de su hija Romina Yan.

“De hecho, dice que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares que el padre aceptó realizaran con el compromiso de la declarante de que se encargara de su traslado”, continuó el escrito sobre la declaración prestada por Morena.

“Recuerda, en particular que, transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante, repentinamente rompió en llanto, le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho. En ese momento, Franco pidió que no le contara nada a su padre por temor a la reacción”, siguió.

“La declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela. Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron”, añadió en la declaración.

Por último, la productora sostuvo que, luego de que los menores se pusieron en contacto con Gustavo Yankelevich, Giordano habría obstruido el vínculo entre abuela y nietos.

¿Qué dijo Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano?

Cris no fue la única de la familia en declarar en esa presentación judicial; su hijo Tomás, tío de Franco y Valentín, también aportó su mirada sobre la situación que estaban atravesando los por entonces niños con Giordano.

“Hace aproximadamente tres años, un año y medio aproximadamente después de la muerte de mi hermana, que mi mamá me llamó para comentarme que había hablado con Franco y que aquel le había manifestado que su padre lo maltrataba y le propinaba golpes de puño en la cabeza”, declaró Tomás, según leyó Tatiana Schapiro en Infobae.

En su relato, Tomás contó que la familia organizó una reunión con Darío para poder saber más del bienestar de los chicos sin confrontarlo directamente. En esa reunión, “dijo que hacía lo que podía, no dio ningún indicio de que los chicos estuvieran atravesando una situación problemática”, contó el tío de los jóvenes.

Además, Yankelevich recordó el momento en que los chicos le mostraron un audio en donde se escuchaba la violencia con la que Giordano los maltrataba: “Me impresionó el nivel de agresividad. Y los propios chicos me aclararon que ese episodio grabado había sido ‘uno de los más suaves’”, dijo en su declaración.

Por último, el productor aclaró que siempre veló por el bienestar familiar: “Mi intención siempre fue preservar los lazos familiares de los niños con su padre, siempre y cuando se resguardara el bienestar psicofísico de los menores”, destacó, y reveló que siguió en buenos términos con Giordano para poder seguir viendo a su sobrina, Azul, la menor de los hermanos.