“Las hijas” de Adrián Suar llegan por triplicado

“Las hijas”, la comedia dramática escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar (en su debut como director teatral), llega a La Plata este fin de semana por triplicado: la obra que ganó el Premio Pinti a mejor drama o comedia dramática del año se presentará el sábado en el Coliseo Podestá y el domingo en el Teatro Metro, con dos funciones.

En la pieza, Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa interpretan a tres hermanas muy distintas entre sí: una tarotista, una psiquiatra forense y una artista de carreras inconclusas. Las tres se reúnen para decidir qué hacer con Elena, su madre, una jueza exigente y firme a la que el alzheimer empieza a borrar.

A lo largo de una noche descubrirán que Elena fue una madre distinta para cada una y que ninguna está lista para verla dejar de ser ella.

La obra agotó localidades en el Maipo y en el Paseo La Plaza. Y llega a la Ciudad por triplicado: tendrá una función el sábado en el Coliseo Podestá de 10 entre 46 y 47 (que reabre sus puertas), y dos el domingo en el Teatro Metro de 4 entre 51 y 53.