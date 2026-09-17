Las historias innecesarias de Damian Kuc se suben al escenario platense

El fenómeno de internet Damián Kuc, que en su canal de YouTube se dedica a contar historias curiosas, relevantes y sorpresivas, llega al teatro platense: el sábado se presentará en el Teatro Metro (4 entre 51 y 53) con “Historias Innecesarias”: es el ciclo de relatos reales y video-documentales de YouTube, que marcó un antes y un después en la manera de contar hechos históricos, curiosos e impactantes en el ámbito digital. pero esta vez, sobre un escenario y con público. Kuc traerá entonces varias historias que relatará con su habitual estilo en vivo.

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