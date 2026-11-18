El fenómeno internacional K-Pop Demon Hunters, una película animada que se convirtió en hito absoluto a nivel cinematográfico y musical, continúa con su expansión global: mientras se espera su secuela, esta semana, Netflix y la productora AEG Presents anunciaron el “Golden World Tour”, una gira mundial que comenzará en junio de 2027 y llevará el universo de la película animada a casi 50 ciudades, con más de 150 presentaciones previstas entre 2027 y 2028.

El espectáculo tendrá como protagonistas a Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de la banda ficticia Huntr/X, que cobrarán vida mediante tecnología de última generación. Según adelantaron, la propuesta combinará personajes animados, intérpretes en vivo, acrobacias, música, coreografías y participación del público. También estarán presentes otros personajes de la película, como los Saja Boys y Derpy Tiger.

Por ahora, sin embargo, la gira no incluye a Latinoamérica, aunque se esperan nuevas fechas.