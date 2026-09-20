VIDEO | "Las Malvinas son argentinas": el notable gesto de un grupo de actrices en el Festival de San Sebastián

Durante el desarrollo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, la actrices argentinas Dolores Fonzi, Mercedes Morán y Alejandra Flechner junto a la productora Carolina Álvarez protagonizaron un momento de alto impacto simbólico mientras caminaban por la alfombra roja y se sumaron al mensaje de Lali Espósito sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Las artistas caminaron juntas por la alfombra roja con kimonos intervenidos en tonos oscuros, celestes, blancos y marrones, inspiradas en los colores de la bandera de la selección argentina. Cada una combinó la prenda con un conjunto diferente

Durante los primeros pasos, el diseño de las prendas podía observarse principalmente desde el frente. Sin embargo, cuando llegaron al final del recorrido, las cuatro actrices se dieron vuelta al mismo tiempo y dejaron a la vista la parte posterior de las chaquetas. Allí aparecía la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por una imagen de las islas, el mar y franjas en celeste y blanco.

El gesto quedó registrado en un video grabado y compartido por Dolores Fonzi a través de sus redes sociales oficiales, donde se observa a la comitiva lucir con orgullo las prendas. La frase elegida remite además a un emblema popular inmortalizado por el seleccionado argentino en el Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra en las semifinales, trasladando en esta oportunidad el reclamo de soberanía a una vitrina cultural internacional de enorme alcance.

Lali Espósito había marcado tendencia

Lali Espósito, que se ha enfrentado al presidente Javier Milei en varias oportunidades, se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con un remera que llevaba la frase “las Malvinas son argentinas”, con la misma tipografía de la bandera que mostró la selección argentina.

“Es tema muy importante en la historia argentina y que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo. A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos”, confesó.

Asimismo, la cantante no se olvidó de Milei y expuso el mal manejo del gobierno nacional con respecto a los veteranos que combatieron en la Guerra de Malvinas. “Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá”, remarcó.