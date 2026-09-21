Las redes explotadas: Emilia Mernes encendió todo y se mostró con un atuendo total black

Emilia Mermes llamó la atención de sus seguidores en las redes al subir una producción de fotod dónde lució un look negro. Todo en medio de las polémicas y de su conflicto con Tini Stoessel.

Así, la mencionada cantante compartió un carrusel de imágenes en sus redes y acompañó la publicación con la frase “No tocar la pintura”, escrita en inglés.

En las fotos, la artista mostró el pelo largo, lacio y negro, con una raya hacia un costado, y llevó un vestido negro sin mangas con un escote amplio, que dejó a la vista los hombros y parte de la espalda.

Cabe destacar que, el maquillaje de Emilia incluyó las bien cejas definidas, un delineado oscuro y los labios rojos con brillo.

Además, en varias de las imágenes, la cantante posó con los brazos elevados y cruzados frente al rostro, lo que dejó visibles algunos de sus tatuajes.

La publicación recibió la reacción de Duki, su pareja, que dejó un comentario en referencia a las fotos: “Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, junto a emojis de una cara enamorada.