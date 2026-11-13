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CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Fito y Bizarrap, entre los ganadores

Latin Grammy 2026: brillo argentino en los premios musicales

CA7RIEL & Paco Amoroso

Por Redacción

La música argentina volvió a pisar fuerte en los Premios Latin Grammy. Con una presencia destacada tanto en los géneros urbanos como en el rock y las raíces tradicionales, varios referentes locales se alzaron con el gramófono dorado en la la 27.ª edición de los premios que se llevó a cabo ayer en Las Vegas.

Los grandes protagonistas de la noche fueron CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes cosecharon tres importantes galardones. El dúo ganó en Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix” junto a Fred Again, Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” en colaboración con Sting, y Mejor Video Musical Versión Larga por “Free Spirits (The Film)”.

Por su parte, Milo J también tuvo una jornada histórica al sumar dos estatuillas. Se llevó el premio a Mejor Álbum Folclórico por su trabajo “La Vida Era Más Corta” y compartió el reconocimiento a Mejor Interpretación Urbana junto a Trueno por el tema “Gil”.

En el mismo segmento, Bizarrap reafirmó su éxito global al ganar Mejor Canción Urbana por la “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” junto a Daddy Yankee.

Los clásicos y las raíces nacionales también dijeron presente. El histórico Fito Páez obtuvo el premio a Mejor Álbum de Rock por “Shine”, mientras que el Quinteto Astor Piazzolla fue distinguido con el galardón a Mejor Álbum de Tango por “Le Grand Tango”, coronando una noche inolvidable para la escena musical del país.

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