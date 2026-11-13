Laura Azcurra vuelve a ponerse en la piel de Frida

Es Día de Muertos y Frida Kahlo pone la mesa. Espera a tres invitados: Diego Rivera, Rockefeller y León Trotsky. Mientras acomoda platos y ofrendas, la pintora repasa su vida en voz alta: la poliomielitis que la marcó de chica, el accidente que torció su destino, los amores, la pintura, el dolor, la lucha y esa conversación íntima, casi cotidiana, que mantuvo siempre con la muerte. Esa es la premisa de “Frida, ¡viva la vida!”, el unipersonal que Laura Azcurra trae a La Plata este sábado en La Nonna.

El texto es del dramaturgo mexicano Humberto Robles y, según la producción, ya se montó en 28 países. El título remite al último cuadro de Kahlo, unas sandías sobre las que escribió “Viva la vida” poco antes de morir, en 1954. Lejos del ícono pop estampado en remeras y tazas, la obra la devuelve a su dimensión de artista y de mujer de carne y hueso. La versión argentina, con dirección de Julia Morgado, debutó en febrero de 2025 en El Picadero y desde entonces no paró de girar: Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan. Cuando habló con EL DIA, Azcurra estaba en Montevideo, en plena agenda de prensa con la obra. A La Plata ya había llegado el año pasado, a La Nonna; ahora vuelve, con esta Frida “muy simpática, muy divertida”. Cuenta que para componerla, “le pedí permiso a Frida”.

En la agenda de la actriz, Frida convive con otras dos propuestas bien distintas: “Tita y Rodhesia”, el espectáculo de improvisación que creó junto a Valeria Stilman, y “Salir al ruedo”, una obra de teatro físico que cruza danza, música, percusión y humor. Cada una le pide una preparación diferente, y Azcurra lo explica con precisión de artesana. “En otras obras, como ‘Salir al ruedo’, que es una partitura de danza, yo tengo cada silencio, cada golpe, cada giro. Lo mismo con ‘Frida’, que es un monólogo de casi 60 minutos: ahí yo sigo un sendero, yo sé adónde voy a ir, de dónde salgo y adónde voy a llegar”, cuenta.

La improvisación, en cambio, es para ella “un recreo” entre “las tres propuestas de teatro” que lleva adelante en simultáneo: ahí alcanza con estar “bien despierta, alerta y disponible para el juego”. En “Frida” no hay lugar para la sorpresa: el camino está trazado y hay que recorrerlo de punta a punta. El desafío es otro: sostener sola, durante casi una hora y con acento mexicano, la voz de una mujer que hizo de su propio cuerpo herido la materia de su obra, y que convirtió el dolor en una forma de celebrar la vida.

Más allá de cada función, Azcurra insiste en una idea sobre el teatro que le cabe bien a esta Frida que tiende la mesa y espera visitas: la del encuentro. “El teatro siempre llega a enaltecer la humanidad, a recordarnos la presencialidad, la importancia de compartir un hecho teatral, artístico y tangible”, dice. Y advierte sobre un presente que conspira contra eso, con la imaginación cada vez más dormida y “la droga que tenemos en la mano con el teléfono todo el día”. “Parece que perdimos el hábito de ir al teatro, que en otros momentos era un planazo. La gente está cada vez más aislada”, lamenta. Por eso, cuando el público logra volver a la sala, lo agradece.

Para la actriz, el escenario sigue siendo uno de los pocos espacios que “todavía defienden la humanidad”. Y en tiempos como estos, sostiene, no es poca cosa: “Tenemos que humanizarnos mucho, mucho, mucho”. Como en la mesa que Frida prepara para sus muertos, de eso se trata: de que haya alguien del otro lado.

“El teatro es uno de los pocos espacios que todavía defienden la humanidad”