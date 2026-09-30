“Le tengo miedo”: Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento

Cecilia Milone decidió presentar una denuncia por hostigamiento contra Nito Artaza, luego de que se refiriera a ella de forma despectiva en la obra que protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti. Según contaron en “Intrusos”, la artista habría tomado esta determinación sumado a unas declaraciones de su ex en la televisión.

En el programa mostraron los chats donde Milone le cuenta la situación a personas de su entorno. “Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”, dice en uno de los mensajes. “Necesito que la vida me devuelva la normalidad aunque no tengo demasiadas esperanzas”, agrega.

“La jueza le va a prohibir nombrarme. Si lo hace, va directo a una causa penal (...) Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”, concluye.