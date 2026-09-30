Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
MUY FUERTE

“Le tengo miedo”: Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento

Por Redacción

Cecilia Milone decidió presentar una denuncia por hostigamiento contra Nito Artaza, luego de que se refiriera a ella de forma despectiva en la obra que protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti. Según contaron en “Intrusos”, la artista habría tomado esta determinación sumado a unas declaraciones de su ex en la televisión.

En el programa mostraron los chats donde Milone le cuenta la situación a personas de su entorno. “Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”, dice en uno de los mensajes. “Necesito que la vida me devuelva la normalidad aunque no tengo demasiadas esperanzas”, agrega.

“La jueza le va a prohibir nombrarme. Si lo hace, va directo a una causa penal (...) Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”, concluye.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?