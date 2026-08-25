Gran Hermano | Leña al fuego: Ángel de Brito anticipó quién gana y se prendieron las redes

Desde que Gran Hermano existe, hay quienes ponen en duda su transparencia.

Allí, las dudas en torno a ciertos manejos de la producción para acomodar las cosas según su conveniencia.

Pero en esta edición, donde hay varias figuras conocidas, esos rumores se potenciaron y desde el día uno que en las redes se especula con los 'arreglos' previos, los contratos con exigencias y demás.

Una de esas versiones apunta a que Sol Abraham es 'la gran favorita' y en este punto, Ángel de Brito tiró una frase que parecería confirmarlo todo.

Hace unos días, el periodista reveló que la final de esta edición será el 14 de septiembre. "El 15 hay un programa especial con la ganadora... que es un Sol. Eso dicen", disparó con picardía.

Lo más llamativo de todo esto es que Laura Ubfal estaba presente y al escuchar el comentario, se limitó a sonreír, como avalando este punto.

Recordemos que, Sol se hizo conocida en la edición 2011 de Gran Hermano.

Así, compartió equipo con Emanuel Di Gioia, Emiliano Boscatto y Cristian U. Su perfil en ese entonces era mucho más tranquilo y llegó a la gran final en una casa en donde había mucha tensión.

Pero en esta edición dorada, Sol se muestra totalmente distinta.

Desde el comienzo fue más combativa y sus comentarios hicieron que algunos la tildaran de soberbia. Finalmente, el hecho de que su ex, el productor y empresario Marcelo Da Corte, sirvió para que sus detractores la tildaran de acomodada.