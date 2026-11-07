Lesiones, ambulancia y policías: otro dramático episodio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Lo que comenzó como un llamado de urgencia terminó convertido en un verdadero escándalo policial y judicial. Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron este viernes un nuevo y dramático episodio en Nordelta, donde una fuerte discusión, la llegada de varios patrulleros y la presencia de una ambulancia encendieron todas las alarmas. Pero lo más delicado llegaría después: una denuncia por lesiones que involucra a una de las hijas de la expareja.

La situación estalló mientras Wanda se encontraba trabajando en las grabaciones de "MasterChef Celebrity", en Telefe. Según revelaron en "LAM", la conductora recibió una comunicación que la alteró profundamente y decidió abandonar de inmediato el estudio para dirigirse a la propiedad que Icardi tiene en el exclusivo barrio privado de Tigre.

La preocupación no era menor. De acuerdo con las primeras versiones periodísticas, una de sus hijas habría intentado comunicarse reiteradamente con su madre y con Martín Migueles, actual pareja de Wanda, para pedir ayuda.

Al llegar al lugar, la tensión se disparó. Según relató Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito, Wanda e Icardi protagonizaron una discusión a los gritos en plena calle del barrio privado. Migueles habría intentado intervenir para calmar los ánimos, pero sus esfuerzos no consiguieron detener el enfrentamiento.

La pelea escaló hasta provocar la intervención de varios móviles policiales y personal de seguridad del country. La presencia de una ambulancia terminó de convertir el episodio en una situación de extrema preocupación.

Una denuncia por lesiones y una acusación gravísima

Con el correr de los minutos comenzaron a conocerse detalles todavía más delicados. El periodista Mauro Szeta informó que Wanda denunció ante la Justicia que Icardi habría golpeado y encerrado a una de sus hijas, de 11 años. Según la presentación atribuida a la conductora, la menor le habría enviado mensajes para pedirle ayuda.

Se trata de una acusación de enorme gravedad que deberá ser investigada por la Justicia y que, hasta el momento, no constituye un hecho probado.

La Fiscalía de Género de Tigre tomó intervención en una causa por lesiones. Según la información difundida por TN, el futbolista se negó a declarar cuando intervino la Policía, mientras que Wanda se presentó ante las autoridades acompañada por sus abogadas.

Otro dato que aumentó la conmoción fue el movimiento de una ambulancia por la zona de Dique Luján, con referencias a un establecimiento hospitalario. Sin embargo, no se informó oficialmente quién recibió atención médica ni cuál fue el alcance de las presuntas lesiones.

De los gritos en Nordelta a una investigación judicial

El nuevo enfrentamiento sacudió otra vez el mundo del espectáculo, pero esta vez el conflicto entre Wanda e Icardi quedó atravesado por una situación mucho más sensible: la presunta afectación de una menor de edad.

La intervención policial, las actuaciones judiciales y la denuncia presentada por la conductora abrieron un escenario que excede ampliamente los habituales cruces mediáticos de la expareja.

Mientras se esperan precisiones sobre lo sucedido dentro de la propiedad, la Justicia deberá determinar cómo se desarrollaron los hechos y si existieron responsabilidades penales.

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó así su capítulo más preocupante: de los reproches públicos y las disputas familiares a una denuncia por lesiones, con patrulleros, una ambulancia y una investigación judicial en marcha.