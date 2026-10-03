Levinton ante la Justicia: presentó pruebas para demostrar su inocencia

Joaquín Levinton presentó nuevas pruebas en la causa por abuso sexual en la que fue denunciado por una mujer llamada Paula. El cantante aportó un pasaje de avión con el que busca acreditar que se encontraba en Mendoza en la fecha señalada por la denunciante.

Esta situación se dio en medio de la difusión de nuevos chats entre el músico y la mujer. En los mensajes, ella intenta retomar el contacto, propone un encuentro y expresa su arrepentimiento por lo sucedido. “Hola Paula. Ya pasó, te mando un beso”, respondió Levinton, mientras que en otro mensaje dejó en claro que el asunto estaba en manos de la Justicia.

Paula había hecho una acusación en 2023, pero no se presentó a ratificarla ni cumplió con las instancias judiciales requeridas. Ahora, Levinton realizó un descargo judicial de siete páginas y manifestó su intención de avanzar con la investigación para esclarecer los hechos.