Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Levinton: “Estoy siendo acosado hace años y ese acoso no es un chiste”

X (@canalccordoba)

Por Redacción

Joaquín Leviton habló nuevamente sobre la denuncia por abuso sexual ratificada por una mujer identificada como “Paula”, luego de conocerse audios de ella amenazando al artista con denunciarlo y “matarlo con sus propias manos” si este no le contestaba las llamadas telefónicas.

“Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo”, dijo el líder de Turf.

“Yo ya dije que estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y que ese acoso no es un chiste. Se habrán dado cuenta de que puede ser muy peligroso esto”, agregó.

Además reveló que no tiene miedo de lo que pueda ocurir en la Justicia “porque tengo 145.000 pruebas, me sobran. Esto ya me pasó con esta misma mina. Aparte, es una falsa denuncia. Debería ser muy claro el tema”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?