Levinton: “Estoy siendo acosado hace años y ese acoso no es un chiste”

Joaquín Leviton habló nuevamente sobre la denuncia por abuso sexual ratificada por una mujer identificada como “Paula”, luego de conocerse audios de ella amenazando al artista con denunciarlo y “matarlo con sus propias manos” si este no le contestaba las llamadas telefónicas.

“Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo”, dijo el líder de Turf.

“Yo ya dije que estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y que ese acoso no es un chiste. Se habrán dado cuenta de que puede ser muy peligroso esto”, agregó.

Además reveló que no tiene miedo de lo que pueda ocurir en la Justicia “porque tengo 145.000 pruebas, me sobran. Esto ya me pasó con esta misma mina. Aparte, es una falsa denuncia. Debería ser muy claro el tema”.