Lionel Messi recibió un inesperado obsequio del capitán de Benín: la historia y qué representa

En la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se vivió un momento particular durante el tradicional intercambio previo al partido. Más allá de los banderines, el capitán de Benín sorprendió al 10 con un regalo especial: le entregó una rosa, una carta firmada por todo el plantel y una estatuilla de gran significado histórico.

Las consultas en las redes sobre el significado de ese obsequio no tardaron en aparecer. Se trata de una figura a escala de la Amazona de Benín, uno de los monumentos más emblemáticos del país africano.

La escultura original tiene 30 metros de altura y se encuentra en Cotonú, la capital y ciudad más grande de Benín.

Es un homenaje a las legendarias guerreras del antiguo reino de Dahomey, un mítico cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres.

Estas combatientes formaron parte de un ejército de élite que llegó a contar con entre 4.000 y 6.000 mujeres durante su período de mayor esplendor.

Se destacaron por su destreza en combate, disciplina y ferocidad, y defendieron la soberanía de su territorio en numerosas batallas hasta la caída del reino frente a las fuerzas coloniales francesas, a finales del siglo XIX.

Así, el gesto del capitán de Benín no es habitual en el mundo del deporte y, por el significado de la estatuilla, adquiere una dimensión especial.

Una cuestión de Estado. El obsequio entregado en mano a Messi representa un homenaje a la grandeza, la valentía y la lealtad que simbolizan las míticas guerreras de Dahomey.