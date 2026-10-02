Lionel Messi ya llegó a Argentina: la primera foto del crack bajando del avión

Lionel Messi ya está en Argentina listo para vivir su gran despedida de la Selección.

El capitán llegó este viernes por la mañana a Rosario en un vuelo privado y, apenas bajó del avión se subió a un auto que lo trasladó a Funes, donde descansará con los suyos antes de sumarse al plantel de Lionel Scaloni.

Recordemos que, Leo llegó desde Miami antes de lo esperado junto con Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su mamá, Celia Cuccittini.

Por ahora, Messi permanecerá en su casa de Funes y disfrutará de unas horas junto a su familia antes de reencontrarse con sus compañeros en el predio de Ezeiza.

La idea es que el delantero se incorpore al grupo después del partido que la Selección disputará este sábado frente a Burkina Faso en el estadio de River, aunque nadie descarta que se presente ahí.

El martes será un día clave. Ese día, jugará su último partido con la albiceleste en un Monumental repleto de gente que sacó su entrada para despedirlo. Una mezcla de sensaciones tanto para los hinchas, como para los jugadores e incluso el propio Leo.

La AFA también confirmó que del homenaje participarán los integrantes del actual plantel y varios de los campeones del mundo de Qatar 2022, en una noche que reunirá a buena parte de los protagonistas de la historia reciente de la Selección.

Con 39 años, Messi llegará a esta despedida con números que resumen buena parte de su historia con la camiseta argentina: disputó 207 partidos y marcó 125 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más presencias y más goles en la historia de la Selección.