“Estuve pensando, y hasta escribiendo otro guion para dirigir una película después, pero dije: no, no, soy productora”. La frase, dicha casi al pasar, resume una de las trayectorias más singulares del cine argentino. Lita Stantic dirigió una sola película, “Un muro de silencio” (1993), y después volvió al lugar desde el que cambió la historia del cine nacional: el de quien lee un guion, ve un corto, cree en alguien y se juega para que esa película exista.

Ese lugar le costó. A comienzos de los 60, cuando pidió permiso para presenciar un rodaje, un jefe de producción le contestó que podía ir, pero que perdía el tiempo: “El cine no es para mujeres”. Dos décadas más tarde fundó con María Luisa Bemberg una productora de dos mujeres, en plena dictadura, y sacó adelante cinco películas de la directora, entre ellas “Camila”, nominada al Oscar y vista por millones de espectadores. En los 90 y los primeros 2000 apostó por un puñado de debutantes que terminarían siendo el Nuevo Cine Argentino: Lucrecia Martel (“La ciénaga”, “La niña santa”), Pablo Trapero (“Mundo grúa”), Adrián Caetano (“Bolivia”, “Un oso rojo”), Diego Lerman (“Tan de repente”). No es casual que el historiador Fernando Martín Peña la haya definido como la productora más importante del cine argentino, ni que el Malba le haya dedicado este año un ciclo entero.

“Un muro de silencio” nació de su propia historia. Pablo Szir, cineasta, su expareja y padre de su hija, fue secuestrado en octubre de 1976 y continúa desaparecido. La película, con Vanessa Redgrave como una directora británica que llega a la Argentina para filmar la historia de una mujer cuyo marido fue desaparecido, y con Ofelia Medina, Lautaro Murúa, Lorenzo Quinteros y Soledad Villamil en el elenco, se estrenó cuando las leyes de impunidad todavía protegían a los militares. Y se animó a decir lo que muchos no querían escuchar. “Para mí lo fundamental de la película era decir que la gente sabía lo que estaba pasando y que, sin embargo, pasó”, explica Stantic.

Treinta y tres años después, la película vuelve a encontrarse con el público: se verá este martes a las 18 en en el Centro Cultural Islas Malvinas, como parte de las actividades por los 50 años del golpe del Fesaalp, y su directora tiene claro el sentido de esa función: “Por suerte hemos tenido gente que ha batallado mucho por la memoria. Hay que seguir: es importante tener presente lo que pasó para que no vuelva a pasar”.

- ¿Cómo terminó dirigiendo Un muro de silencio? ¿Lo tenía pensado cuando escribió el guion?

- No. Cuando escribí el libro no pensé que iba a terminar dirigiéndola yo. Pero me empezaron a decir: “¿Por qué no la dirigís vos?”. Y bueno, ahí me largué.

- ¿Cómo fue esa experiencia, teniendo en cuenta que lo suyo era la producción?

- Yo había codirigido dos cortos con Pablo (Szir), el que fue mi pareja, el padre de mi hija. Uno se llamaba “El bombero está triste y llora”, que funcionó muy bien y fue a varios festivales, y el otro fue un corto que nos encargaron sobre un jardín de infantes. Y la experiencia de dirigir fue linda: busqué un equipo amigo, gente que realmente admiraba. Pero empezó de una manera muy complicada, porque justo cuando iba a empezar el rodaje mi hija se fue a vivir a Holanda, y ese mismo día murió mi mamá. Estaba internada desde hacía como siete meses, en terapia intensiva. Fue una situación muy rara para empezar una película, y muy triste. Después, la verdad, el equipo y los actores me apoyaron mucho, y dentro de todo fue bastante tranquilo dirigirla. Lo que pasó después es que no hizo suficientes espectadores para devolver el crédito del Instituto, y tuve que hacer muchas proyecciones en escuelas y universidades, con una tarifa menor. Pero ahí se difundió bastante. Fue una experiencia linda. Hasta estuve pensando, y escribiendo, otro guion para dirigir una película después, pero dije: no, no, soy productora.

- La película se estrenó en 1993. ¿Cree que la época tuvo que ver con que no la acompañara el público?

- Creo que sí. Además, no es una película fácil, es una película dura. Para mí lo fundamental de la película era decir que la gente sabía lo que estaba pasando y que, sin embargo, pasó. Y, fundamentalmente, que hay que tener memoria: que la falta de memoria, o querer dejar este pasado atrás, puede llevar a la locura. La única manera de sobrevivir a lo que vivimos es con la memoria de lo que pasó.

- La película se proyecta en el Fesaalp el marco de las actividades por los 50 años del golpe. ¿Siente que ese muro de silencio está más bajo, o que hoy está volviendo a levantarse?

- Por suerte hemos tenido gente que ha batallado mucho por la memoria: las Madres, los Hijos… La verdad, es impresionante cuánto se ha militado la memoria. Y creo que hay que seguir. Es importante tener presente lo que pasó para que no vuelva a pasar.

- La película está atravesada por su vida: ahí están Pablo Szir y ese último encuentro con él. ¿Filmarla le sirvió para cerrar algo en lo personal, o al contrario?

- No creo que sirviera para cerrar algo. Bueno, sí, en el sentido de que yo quería decir esto. Para mí es fundamental seguir viviendo con la historia que uno pasó, porque eso no se puede borrar. Estoy contenta de haber hecho la película. Tenía que contar esto.

- ¿Cómo se le ocurrió el dispositivo narrativo, con una directora extranjera que llega a filmar a Argentina?

- Fue por la experiencia que tuve con Julie Christie, que vino a hacer Miss Mary con María Luisa Bemberg. Estuve muy cerca de Julie. Se quedó muchos meses viviendo acá porque quería conocer lo que había pasado en la Argentina. Es una mina muy militante con el tema de los derechos humanos, muy politizada, y sé que lo sigue siendo. Llegó poco tiempo después de Malvinas, porque la película se hizo un par de años después, y por las cosas que preguntaba sobre el pasado se me ocurrió que ese era el punto de vista.

Tengo anécdotas increíbles de Julie. Hay una que realmente es increíble. Se había hecho amiga de una mujer, madre de una de las chicas que trabajaban con nosotros, y se quedó viviendo en su casa, cerca de la mía. Un día me llama por teléfono y me dice: “¿Cómo voy a Ferro?”. Le digo: “Mirá, tomás un taxi…”. “No, no, ¿qué colectivo?”. “El 92. ¿Sabés dónde pasa?”. “¿Cómo no voy a saber dónde pasa el 92?”. Después me enteré por qué quería ir a Ferro: al día siguiente era 1° de mayo y la izquierda se reunía ahí. Parece que se fue a Ferro nomás.

- Usted fundó con María Luisa Bemberg una productora, en plena dictadura. Que fuera una productora de dos mujeres debía ser algo bastante extraño en esa época. ¿Cómo era abrirse camino en ese mundo?

- Complicado. A mí me fue bastante complicado. Yo trabajé bastante en cine como jefa de producción, pero para llegar a eso… Cuando yo tenía 20 años prácticamente no había mujeres en el cine. De adolescente pensé que no tenía lugar en el cine, que iba a ser crítica. Entonces me anoté en Letras (venía de ser perito mercantil y tuve que dar equivalencias) e hice un par de años de periodismo en el Sindicato de Prensa. Un día llega Román Viñoly Barreto, que estaba por filmar una película, y le pregunté si podía ir al rodaje. Me dijo: “Yo no tengo problema, pero hable con el jefe de producción”. Y cuando hablé con el jefe de producción me dijo: “No tengo problema en que venga, pero pierde el tiempo: el cine no es para mujeres”. Ese era el mensaje que se les daba a las mujeres que querían estar en el cine. Muy contundente. Ya en los 80 había habido algunas directoras, no muchas, pero cuando me largué con María Luisa mucha gente me decía: “Pero estás loca, es una mujer, además una mujer grande”. Confié en ella y me asocié para hacer la primera película, que fue Momentos. Es increíble: María Luisa filmó seis películas en doce años, seis películas autorales, con historias de ella. Para mí fue fundamental en la historia del cine. Creo que una película como Camila contribuyó a que muchas adolescentes decidieran meterse en el cine. Hoy la cosa está algo más repartida, no del todo, pero ya hay bastantes mujeres. Yo vengo de una época en que no había lugar para la mujer en el cine, y creo que María Luisa es fundamental en ese cambio en la Argentina.

- Después de esa seguidilla junto a Bemberg, en los 90 empezó a apostar por un grupo de jóvenes cineastas que terminaron formando lo que se llamó el Nuevo Cine Argentino. Parecía que no le podía errar. ¿Qué tiene que tener un primer proyecto para que usted diga “a este le apuesto”?

- Fundamentalmente, tiene que haber un corto hecho antes por ese director. En el caso de Lucrecia Martel, me había gustado mucho “Rey muerto”, y cuando leí el guion me gustó y dije: “Sí, estoy”. En otros casos fue distinto. Trapero ya tenía prácticamente filmada “Mundo grúa”, pero naturalmente no le había pagado nada a nadie, y había que terminarla y montarla. Y hubo otra que tenía un 50% filmado y no se podía continuar. En general era leer el guion, interesarme, ver algún corto del director que venía con la propuesta, y eso me llevaba a elegirlo para apoyarlo. “Un oso rojo”, de Caetano, es una película que recuerdo mucho porque la empezamos a filmar exactamente el día en que empezó el corralito. Se podía sacar muy poco dinero del banco, y teníamos el dinero en el banco. Fue bastante arduo hacerla, pero cuando dije “hacemos igual la película, a pesar del corralito”, eso sirvió mucho para que todos, tanto el director como los actores, se entregaran con todo. La volví a ver hace poco y todavía me gusta mucho. Tiene una actuación bárbara de Julio Chávez, que es mi actor favorito.

- Usted produjo durante toda la crisis de los 90, hasta llegar a los 2000. ¿Cree que las limitaciones hacen aflorar una creatividad especial, o que no son el modelo ideal para nada?

- A veces puede ser, ¿no? Porque en este momento hay limitaciones muy grandes para filmar: es muy caro hacer una película, y si no hay apoyo de una plataforma es muy difícil conseguir el dinero. En otras épocas había un dinero que el Instituto facilitaba y que uno tenía que devolver con un porcentaje de lo que entraba en taquilla. Hoy no tenemos ese apoyo del Instituto y es bastante complicado. Lo que estoy viendo es que gente mucho más joven que yo está haciendo películas con muy pocos medios, películas en las que la gente se une para hacerlas y para cobrar cuando se pueda. Hay muchas que se hacen con muy poco dinero, porque si no dependés de que a la plataforma le interese el tema. Y a veces a uno le interesa hacer una película que a la plataforma no le va a parecer lo suficientemente comercial.

- ¿Y cómo ve la situación que está atravesando el Instituto?

- Veo que hoy es muy difícil, porque una película que en el año 2000 podía costar un millón de dólares, hoy cuesta seguro cinco millones, al precio en que está el dólar, porque todos los costos, los técnicos, fueron aumentando. Existe la posibilidad de hacer películas del más bajo presupuesto posible, que se puedan filmar en pocos lugares y en poco tiempo. Hay varias que se están haciendo así y se dan en salas como la del MALBA. Pero la verdad es que está difícil. Antes uno partía de un aporte del Instituto y desde ahí salía a buscar dinero de productores del exterior o de coproductores acá, y más o menos podía filmar la película normalmente. Ahora, hacer una película que no apoye una plataforma es muy difícil: tiene que ser una película no muy cara y con gente que esté dispuesta a colaborar y a cobrar cuando sea posible.

- Alguna vez dijo que el cine tenía que ser una herramienta sin armas, y hace poco leí una entrevista en la que decía que el cine quizás no podía cambiar tanto. ¿Qué cree que puede hacer hoy el cine frente a este panorama, en la Argentina y en el mundo?

- A mí me interesa el cine que transforma, el cine que cuenta algo. Y creo que todavía el cine puede contribuir a eso. Por lo menos, el cine que a mí me interesa.