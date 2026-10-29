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Lizy Tagliani sacó a la luz la interna secreta de MasterChef Celebrity: reveló detalles de las conversaciones privadas entre los participantes del reality

Por Redacción

Sin dudas, el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity sigue dando que hablar.

Así, lo armaron antes de que comenzara el ciclo culinario y la primera en bajarse fue la Negra Vernaci, quien incluso se enojó porque compartieron su número de teléfono con todos sus compañeros.

Ahora, después de varias galas, Wanda Nara quiso saber cómo vienen esas charlas y Lizy Tagliani tomó la palabra para mandarlos al frente sin escalas. 

Entre otras cosas, reveló que Hernán de Mala Fama abandonó el grupo, al parecer, porque cada vez que escribía nadie le contestaba.

Sobre su regreso, la humorista contó: “Ahora le ponemos me gusta a todo. Dice: ‘Hola’ y vamos todo con el me gusta, me gusta, me gusta…”.

Pero eso no fue todo.

Lizy también dejó entrever que hay algunas internas y aseguró que todos están contra Karina Mazzocco. “No tengo ni idea de lo que pasa, pero a mí me gusta mandar al frente a todos”, lanzó.

Asimismo, admitió que se están filtrando muchos detalles de las conversaciones y que, por ese motivo, la mayoría responde con emojis o stickers.

Lizy, en cambio, aseguró que no tiene problema en quedar expuesta: “Yo respondo con audio, porque no tengo nada que ocultar. Si se filtra, que se sepa que soy yo, no tengo problema”.

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