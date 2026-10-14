Llamado al 911 y entrada forzada: Wanda y otro escándalo con Mauro Icardi

Mauro Icardi estaba al cuidado de su hija menor, Isabella, hasta el 18 de octubre pero un llamado torció los planes: desempleado, el futbolista recibió un llamado desde Miami y le pidieron que viaje para reunirse por una propuesta laboral. Pidió legalmente permiso para llevar a su hija, sin embargo, el juez se iba a expedir ayer. Pero él no pudo esperar y el lunes a la noche armó las valijas y, junto a su mujer, La China Suárez, y los hijos de ella, se fueron de viaje. ¿Y la nena? Se quedó en la “casa de los sueños” al cuidado de su niñera.

Cuando Wanda se enteró ardió Troya. El tema es que Wanda denunció a esa niñera por maltrato. Así que la rubia, con la entrada prohibida por una restricción a la casa de Icardi, llamó al 911 y entró con la Policía a buscar a la niña. Según ella, le avisaron cuando Icardi estaba en el aeropuerto. Según él, fue antes. Lo cierto es que la dejaron sola.