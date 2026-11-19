El sector audiovisual nacional llevará adelante la jornada “24 horas por el Cine Argentino”, una maratón gratuita destinada a celebrar, defender y visibilizar la producción cinematográfica del país.

La actividad comenzará mañana a las 19 y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el sábado 21 a la misma hora.

La propuesta articula un formato híbrido en donde, por un lado, se desarrollará una transmisión en vivo de 24 horas a través del canal oficial de YouTube (@24hsporElCineArgentino), y por el otro, salas alternativas, cineclubes, festivales y centros culturales de distintas provincias organizarán proyecciones y debates presenciales en simultáneo para acercar el séptimo arte a toda la comunidad.

Impulsada por un amplio colectivo de realizadores, intérpretes, técnicos, docentes y estudiantes, la iniciativa surge en respuesta al complejo escenario de recortes presupuestarios que atraviesa la industria audiovisual y el INCAA. El objetivo central es poner en valor tanto el prestigio internacional y el impacto cultural como los miles de puestos de trabajo que sostienen cada película.

Durante el streaming, el público podrá seguir entrevistas, mesas de debate y testimonios de trabajadores de distintos oficios del cine, desde directores hasta buscadores de locaciones, además de conexiones federales en vivo con espacios culturales de toda la Argentina.

En paralelo, las sedes físicas adheridas ofrecerán funciones abiertas y gratuitas con una programación diversa de distintos géneros y épocas. El catálogo incluye clásicos restaurados por la Fundación DAC de figuras fundamentales como Leonardo Favio y María Luisa Bemberg, junto a estrenos contemporáneos.