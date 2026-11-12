Llega al Macla “Al unísono”, muestra con obras de Pablo Morgante y Mariano Vilela

“Al unísono”, una obra que reúne obras de Pablo Morgante y Mariano Vilela (foto), quedará inaugurada este viernes a las 19 en el Macla, 50 entre 6 y 7. La muestra propone un encuentro entre dos universos artísticos que encuentran en la abstracción geométrica un punto de partida para desarrollar investigaciones personales. A través de la pintura, Morgante y Vilela construyen imágenes que toman elementos de la realidad para transformarlos en nuevas configuraciones visuales, donde la geometría, el espacio, el color y la percepción adquieren un papel central.

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