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Llegó el día de la gran final: quién ganará Gran Hermano y qué dicen las encuestas

Por Redacción

Yipio y Sol Abraham pelean mano a mano por el primer lugar de Gran Hermano Generación Dorada. Rumores, encuestas y la elegida de la gente. Dos mujeres y un solo lugar. 

Así, el miércoles 16 se termina Gran Hermano y se conocerá el nombre de la gran ganadora entre Sol Abraham y Yipio.

Hasta el momento, la encuesta oficial ya acumula millones de votos y dicen que el resultado está peleado y aunque todo puede cambiar a último momento, lo cierto es que ya hay una tendencia clara.

Pero, como sucedió a lo largo de toda la competencia, se abrieron encuestas paralelas en las redes sociales en las que se puede ver una intención de voto marcada.

Allí, en X, el usuario GH Trivia muestras un porcentaje positivo mayor para Yipio y la brecha se hace aún más amplia en Youtube.

Sol sin embargo, es la que tiene el fandom más grande y aguerrido que suele volcar todo su fanatismo en la votación oficial, por lo que muchos insisten en que más allá de lo que marquen las redes sociales, será la participante tucumana la gran ganadora.

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