¿Lo miro o lo salteo?

Unabomber

El origen de la locura

★★★

Disponible en: Netflix

duración: 100 minutos

género: drama / thriller

Netflix sigue alimentando su voraz góndola de true crime y ahora le toca a Ted Kaczynski, el matemático que durante casi dos décadas convirtió abrir el correo en un acto de riesgo. El danés Janus Metz (”Borg vs. McEnroe”) arma el relato en dos tiempos: en 1995, una agente del FBI (Shailene Woodley) propone leer el manifiesto del terrorista como una huella digital; en 1958, un Kaczynski de 16 años llega a Harvard y cae en manos de Henry Murray, un psicólogo que, con fondos de la CIA, lo somete a experimentos crueles disfrazados de debate filosófico.

Ahí está lo mejor de la película. Jacob Tremblay, lejos ya del nene de “La habitación”, compone un prodigio inquietante y rencoroso, y Russell Crowe se divierte en su veta de manipulador seductor. Cuando los dos se sacan chispas, sobre todo en un duelo final previsible pero muy bien actuado, “Unabomber” levanta vuelo.

El problema es todo lo demás: la línea policial es rutinaria, Woodley queda desdibujada, la crítica a la CIA se abandona enseguida y el guion ofrece un origen demasiado prolijo para un personaje mucho más incómodo. Entretiene, pero se queda a mitad de camino.

Guerra

“Succession” de pareja

★★★ 1/2

Disponible en: HBO Max

duración: 8 episodios

género: thriller legal

Un magnate tecnológico con fama de progresista (Dominic West) y una estrella de cine en declive (Sienna Miller) llevan diez años de un matrimonio más frío que el invierno londinense. Ella le tiende una trampa para probar su infidelidad; él le hace entregar los papeles del divorcio en plena alfombra roja. A partir de ahí, dos estudios de abogados de élite se lanzan a una guerra sin cuartel. George Kay, creador de “Lupin” y “Secuestro en el aire”, arma un thriller legal elegante, con diálogos filosos, una música que vuelve tenso hasta un viaje en auto y una trama llena de traiciones que engancha.

Lo mejor está en los márgenes: los abogados, sobre todo el matrimonio de socios que interpretan James McArdle y Phoebe Fox, el reptiliano Pip Torrens y Archie Renaux como un joven arribista que juega a dos puntas. El problema es que la pareja protagónica nunca termina de cobrar vida, la serie tarda en arrancar y, aunque roza temas como la riqueza obscena o el machismo, dice poco sobre ellos. En “Succession” todo eso ya estaba mejor contado. Aun así, crece episodio a episodio y cierra con ganas de una segunda temporada, ya confirmada.

Verity

Pochoclo de suspenso

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 114 minutos

género: thriller psicológico

Colleen Hoover sigue conquistando Hollywood después de “Romper el círculo”, y esta vez con su novela más oscura. Lowen (Dakota Johnson) es una escritora en la lona que recibe una oferta imposible de rechazar: terminar la saga de Verity Crawford (Anne Hathaway), una autora de best sellers que quedó postrada, sin poder hablar ni moverse, tras un accidente. Para eso se instala en la casona familiar, junto al marido (Josh Hartnett) y el hijo de la escritora. Allí encuentra una autobiografía secreta tan perturbadora que empieza a sospechar de todo: de la familia, del pasado y hasta de la parálisis de Verity.

Michael Showalter, que ya había dirigido a Hathaway en “La idea de ti”, confesó que soñaba con este género desde que cursó una materia sobre Hitchcock, y se nota: “Rebecca” asoma en cada pasillo de la mansión. El resultado es un thriller psicológico pulposo y sin culpa, que sabe que juega en el terreno del exceso y lo disfruta.

Claro que el material de origen pesa: algunos diálogos suenan a novela de aeropuerto leída en voz alta, el erotismo por momentos roza lo involuntariamente cómico y la vuelta de tuerca final dividirá aguas. Pero como pochoclo de suspenso, con tres estrellas que se sacan chispas, cumple con creces.

Digger

Cruise juega a “Dr. Strangelove”

★★★★

Disponible en: cines

duración: 128 minutos

género: sátira

Alejandro G. Iñárritu nunca fue un cineasta de sutilezas, y “Digger” lo confirma a lo grande. Tom Cruise es Digger Rockwell, un magnate petrolero con alma de cowboy de historieta que se despierta rodeado de cabezas embalsamadas y alfombras de oso polar. Cuando un bloque de hielo cinco veces más grande que Washington se desprende de Groenlandia y enfila hacia Europa, el presidente de los Estados Unidos (John Goodman) y su gabinete de viejos pro “perforar, perforar” corren a su mansión en busca de un plan.

Es un “Dr. Insólito” de la era del cambio climático, filmado por Emmanuel Lubezki desde abajo, con aire de carnaval. Como sátira no siempre da risa: Cruise no es Peter Sellers ni Iñárritu es Kubrick. Pero funciona mejor en su costado trágico, y el recurso metateatral, que al principio parece una excusa para los excesos, termina abriendo preguntas sobre los límites de la ficción.

Cruise, en la línea de sus machos desbordados de “Magnolia”, brilla en la caricatura y más aún en los silencios; Riz Ahmed aporta un científico entrañablemente angustiado. Una apuesta desmesurada, urgente y rara en un gran estudio.