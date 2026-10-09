¿Lo miro o lo salteo?

Below

Algo acecha en la niebla

★★★★

Disponible en: Netflix

duración: 6 episodios

género: terror / suspenso

Algo enorme se mueve bajo las aguas heladas de Terranova, y no es lo único que la marea trae de vuelta. “Below”, la miniserie de seis episodios creada por Jesse McKeown (guionista de “The Umbrella Academy”), transcurre en Snook’s Arm, un pueblo pesquero que celebra la semana en que los hijos que se fueron vuelven a casa, mientras el gobierno presiona para que los vecinos voten mudarse a cambio de una indemnización, como ya ocurrió cuatro décadas atrás.

Calvin Penney (Josh Hartnett), viudo, pescador y testarudo, se niega a irse: de chico vio morir a su padre en pleno traslado de la casa familiar por el mar, y ese fantasma sigue flotando.

El primer tramo juega con las cartas conocidas de “Tiburón” (cardúmenes que desaparecen, una científica marina a cargo de Mackenzie Davis, un muelle partido al medio), pero de a poco la serie se vuelve más rara y más oscura, envuelta en una bruma que remite a “La niebla” de John Carpenter.

Hartnett, en su mejor momento en años, sostiene todo con un carisma melancólico, bien acompañado por Charlie Heaton y una inesperada Natasha Henstridge. Terror marino artesanal, sangriento y atmosférico: conviene mirarla con la luz prendida.

Carrie

El horror en tiempo de redes

★★★

Disponible en: Prime Video

duración: 8 episodios

género: terror sobrenatural

Medio siglo después del clásico de Brian De Palma, Mike Flanagan (”La maldición de Hill House”, “Misa de medianoche”) debuta en Prime Video con la primera versión en serie de la novela inaugural de Stephen King. Y avisó de entrada que no le interesaba repetir lo que ya estaba hecho: su “Carrie” es una reinvención contemporánea, con la humillación escolar amplificada por las redes sociales, un aspecto que el propio King celebró.

Summer H. Howell compone una Carrie White frágil y conmovedora, y Samantha Sloyan, actriz fetiche de Flanagan, hace de la madre fanática una presencia tan aterradora como trágica. El gran acierto es Chris Hargensen, la torturadora de turno, que gana espesor sin que la serie la absuelva. A lo largo de ocho episodios, Flanagan mira a su protagonista con una ternura infrecuente y convierte el relato en algo más cruel y triste que terrorífico.

Las objeciones aparecen cuando estira de más un libro de menos de 300 páginas: la subtrama que sugiere que Carrie no es la única chica con poderes telequinéticos frena el ritmo cada vez que asoma, y el desenlace, pensado para futuras temporadas, no termina de cerrar. Aun así, es una relectura valiente y con identidad propia.

La casa

La crisis tiene muchas puertas

★★★★

Disponible en: cines

duración: 112 minutos

género: drama / suspenso

Trece años después de “De martes a martes”, Gustavo Triviño vuelve con una película que arranca como drama social y termina como un thriller de uñas comidas. Hugo (Diego Peretti) es gerente de Administración en una empresa a punto de ser comprada por capitales chinos: de 600 empleados quedarán afuera diez, justo los de su área. Un cabezazo a su jefe le cuesta hasta la indemnización, y a los 57 años, sin ahorros y con entrevistas laborales que naufragan, lo único que le queda es una casa enorme que no puede mantener.

Un amigo (Fabián Arenillas) le acerca una salida: unos inversores compran propiedades a mitad de precio y dejan al dueño vivir en ellas hasta su muerte. Desde ahí, Triviño cambia de registro sin avisar: la desesperanza deja paso a una comedia negra e incómoda (atención a los sándwiches de milanesa) y luego a un suspenso asfixiante, una suerte de “home invasion” contado desde la vereda de enfrente.

Peretti se luce lejos de su zona de confort, pero el que se roba la película es César Troncoso, un intermediario cuyos silencios siempre esconden algo. Premiada por la crítica en Mar del Plata, es de lo mejor del cine argentino del año.

Hope

Cacería desmesurada

★★★★

Disponible en: cines

duración: 156 minutos

género: ciencia ficción

Desde “The Chaser” (2008), el coreano Na Hong-jin hizo de la persecución una forma de ver el mundo: en sus películas siempre alguien corre detrás de algo, y ese algo es cada vez más raro. Tras “The Yellow Sea” y “The Wailing”, vuelve después de una década con “Hope”, la producción más cara del cine coreano, tan desmesurada como sus 156 minutos.

En un pueblo pegado a la zona desmilitarizada, un jefe de policía (Hwang Jung-min) investiga el ataque de lo que parece un tigre escapado del Norte. No lo es.

Lo que sigue es una cacería de casi una hora que atraviesa géneros a los empujones: thriller, comedia, cine de monstruos, ciencia ficción. Los efectos digitales no son su fuerte y algún tramo se estira, pero Na compensa con un humor feroz (una autopsia alienígena hecha con motosierra, un testigo que vio a los extraterrestres mientras luchaba, sin éxito, contra su propio intestino) y con Hoyeon (”El juego del calamar”), que en su debut en cine entra disparando desde un patrullero. La fotografía de Hong Kyung-pyo (”Parasite”) ordena el caos, y el giro más audaz llega cuando el relato empieza a mirar desde el lado de los visitantes, con Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell irreconocibles bajo la piel digital. El final, una persecución a campo abierto tan delirante como emocionante, deja con ganas de la secuela prometida.