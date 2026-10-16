¿Lo miro o lo salteo?

VisionQuest

Corazón genuino pero cansado

★★★

Disponible en: Disney+

duración: 8 episodios

género: superhéroes

“VisionQuest” cierra la trilogía que empezó con “WandaVision” y siguió con “Agatha All Along”, y lo hace con más ideas de las que el universo Marvel suele permitirse. Reiniciado y escondido de quienes quieren convertirlo en arma, Visión (Paul Bettany, siempre preciso) conversa con las inteligencias artificiales que habitan su programación: F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y un Ultron al que James Spader vuelve a darle voz venenosa.

Terry Matalas, showrunner y director, convierte ese coro en una pequeña familia mental, extraña y conmovedora, y encuentra en el duelo y la identidad un corazón genuino.

El problema es todo lo demás. Un chico que podría ser el hijo reencarnado del androide, cazarrecompensas, guiños a “Era de Ultrón” y hasta a la primera “Iron Man”: la serie exige una enciclopedia de dieciocho años de películas y series para seguirle el paso. Es el síntoma de un universo agotado de sí mismo, que ya no le habla al espectador sino al fiel que hizo todos los deberes.

Crystal Lake

Un festín de sangre y guiños

★★★ 1/2

Disponible en: Universal+

duración: 8 episodios

género: terror

Durante décadas, Pamela Voorhees fue apenas el giro final de “Martes 13”: la madre vengadora que se revelaba en los últimos minutos. “Crystal Lake”, la precuela creada por Brad Caleb Kane, con Victor Miller, guionista del film de 1980, entre los productores, la pone por fin en el centro, y el gran acierto es haberle dado el papel a Linda Cardellini.

Su Pam es una madre soltera que carga con la muerte de Jason, ahogado un año antes en el lago, y que ve tambalear su vida cuando dos desconocidos llegan al pueblo preguntando por su pasado.

Cardellini construye a una mujer amorosa, frágil y temible a la vez, y logra lo más difícil: que entendamos el duelo antes de temerle a la furia.

A su alrededor desfilan viejos conocidos del mito, como Ralph el Loco y los campamentistas Claudette y Barry, en ocho episodios que mezclan slasher, drama de pueblo chico y tragedia familiar.

Para los fans, un festín de guiños; para el resto, el retrato de una asesina que no pide perdón ni lo necesita.

Quiero tu sexo

Placer culposo

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 90 minutos

género: comedia erótica

Gregg Araki, pionero del New Queer Cinema, vuelve con una comedia desfachatada sobre la sequía sexual de la generación Z.

Elliot (Cooper Hoffman), un pibe torpe que hace semanas no toca a su novia (Charli xcx), consigue trabajo en la galería de Erika Tracy, artista provocadora que lo elige para una relación de dominación y sumisión. Todo consentido, aclara él ante dos detectives (Johnny Knoxville y Margaret Cho), porque Erika aparece flotando en su pileta, guiño nada sutil a “El ocaso de una vida”.

Pero el misterio es lo de menos: coescrita con Karley Sciortino, la película es una sátira estridente del mundo del arte que no busca grandes conclusiones.

Su carta ganadora es Olivia Wilde, que le da a Erika mirada filosa, autoridad y un timing letal. Hollywood casi siempre la usó por su belleza; Araki descubre a una comediante de primera. Chase Sui Wonders, un manojo de neurosis, también brilla. Noventa minutos de placer culposo.

La caída de la ballena

En la panza de la bestia

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 106 minutos

género: thriller de supervivencia

Un buzo tragado por un cachalote: la premisa suena a delirio, y Brian Duffield (“Nadie te salvará”) la convierte en uno de los espectáculos más físicos del año.

Jay (Austin Abrams) se sumerge frente a la costa de California para buscar los restos de su padre (Josh Brolin) y termina en el estómago de un animal de 60 toneladas, con una hora de oxígeno en el tanque.

Lo que sigue es pura supervivencia: oscuridad total, ácidos, claustrofobia y un reloj que no perdona. Duffield apostó por lo artesanal: el equipo pasó un verano filmando dentro de una ballena construida en un estudio, y los efectos digitales apenas completan el entorno. Se nota: cada víscera tiene peso y textura, y la sala entera respira con Jay.

Basada en la novela de Daniel Kraus, coautor junto a Guillermo del Toro de La forma del agua, la película no se queda en la proeza técnica: los recuerdos del padre, que Brolin carga de rudeza y ternura, funcionan como manual de escape y como duelo. Algún tramo se estira y el melodrama asoma de más, pero el director tiene razón cuando la define como lo opuesto a Tiburón: acá la ballena no es el monstruo, es la maravilla. Para ver en la pantalla más grande posible.