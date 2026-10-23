¿Lo miro o lo salteo?

Lupin: Parte 4

El regreso del gran ladrón

★★★★

Disponible en: Netflix

duración: 8 episodios

género: crimen

Casi tres años tardó en volver, y la espera se justifica. Al final de la tercera temporada, Assane Diop se había entregado a la policía; la cuarta arranca exactamente ahí y cambia las calles abiertas de París por el encierro de una cárcel, un giro que obliga al ladrón de guante blanco a reinventar sus trucos en el terreno más hostil posible.

Omar Sy, que además de protagonista ya es uno de los motores creativos de la serie, sigue siendo la gran razón para verla: con una sonrisa desarma a cualquiera y con una mirada pasa del juego a la melancolía de un padre siempre lejos de los suyos.

Los ocho episodios, la temporada más larga hasta ahora, suman caras nuevas como Théo Christine y Laïka Blanc-Francard, y la dirección se reparte entre Xavier Gens, Daniel Grou y la chilena Marcela Said. La fórmula se mantiene intacta (disfraces, planes imposibles y el homenaje constante a Maurice Leblanc), pero con más capas y personajes con historias más profundas. Cinco años después de su estreno, “Lupin” demuestra que todavía tiene ases bajo la manga.

Masterplan

La gran estafa con Tucci

★★★

Disponible en: Prime Video

duración: 107 minutos

género: crimen

Robar la Mona Lisa, el golpe imposible por excelencia, es el corazón de esta coproducción franco-italiana que estrenó Prime Video. Stanley Tucci es Roger Cavendish, un ladrón de arte británico, refinado hasta la afectación, que recluta a dos desconocidos (¿o no tanto?) a través de una especie de Tinder del hampa: Chiara, una experta en tecnología italiana (Simona Tabasco, de “The White Lotus”), y Jay, un francés especialista en explosivos (Victor Belmondo).

Lo que sigue es el manual de “La gran estafa” punto por punto: misiones de reconocimiento con disfraces exagerados, un comprador villano, una cuenta regresiva y túneles secretos bajo el Louvre.

El director Thomas Vincent filma con colores vivos y un presupuesto que se nota escaso, y la película se estira más de la cuenta antes de llegar a su mejor tramo, el tercer acto.

Pero hay un ladrón que se roba todo, y no es la Gioconda: Tucci, con su elegancia socarrona y su placer evidente por cada línea, le da a “Masterplan” un peso de cine en serio que el guion por sí solo no tiene. Un pasatiempo liviano y consciente de su propio absurdo, que vale por él.

¿Querés ser mi hijo?

El debut de Wanda

★★★

Disponible en: cines

duración: 95 minutos

género: comedia romántica

Lucía tiene 40 años, acaba de descubrir que su pareja la engaña y vuelve al departamento de su infancia, en un caserón ruidoso. Cuando se presenta para conducir un programa deportivo, infla el currículum e inventa un hijo, porque el canal prefiere madres.

El problema llega con una jornada familiar con los ejecutivos: para sostener la mentira, le pide a Javier, su vecino veinteañero y fiestero, que se haga pasar por el chico.

Adaptación de la comedia mexicana “¿Quieres ser mi hijo?”, la película marca el debut actoral de Wanda Nara, y ahí está su talón de Aquiles: se nota el esfuerzo, pero le faltan soltura, timing para el humor y la capacidad de transmitir algo más que buena voluntad.

Lo que evita el naufragio es el oficio de Hernán Guerschuny, que sabe dónde poner la cámara, cuánto estirar una escena y cómo apoyarse en un elenco que empuja: Bernasconi, Charo López y Jean Pierre Noher le dan aire a cada secuencia. El resultado es una comedia romántica correcta, previsible y eficaz a medias, que se deja ver sin dejar huella.

El poder de la red

La sombra de Facebook

★★★★

Disponible en: cines

duración: 112 minutos

género: suspenso

La sombra de “Red social” es larga, pero Aaron Sorkin no parece preocupado por ella. Esta vez, en la secuela de aquella película sobre Facebook que dirigió David Fincher, Sorkin dirige su propio guion y arma un David contra Goliat con todas las marcas de la casa: diálogos filosos, idealistas que discuten a velocidad crucero y una fe casi romántica en la palabra.

Mikey Madison, en su primer gran papel después del Oscar por “Anora”, compone a Frances Haugen, la ingeniera de datos de Facebook que, harta de que nadie la escuche, filtra información al periodista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, un Jeremy Allen White sensible y comprometido.

En paralelo, Jeremy Strong, de “Succession”, hace un Mark Zuckerberg helado, que decide el destino de la democracia entre auriculares inalámbricos y cálculos de rentabilidad, mientras Bill Burr se roba cada escena como el ex asesor convocado para incomodarlo antes de su paso por el Congreso.

Hay algún tic televisivo a lo “The Newsroom” y la historia se detiene en 2021, pero la película compensa con ideas y con algo que hoy vale oro: un gran estudio animándose a enfrentar a uno de los hombres más poderosos del planeta.