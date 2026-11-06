¿Lo miro o lo salteo?

The Greatest

El Diego de ellos

★★★★

Disponible en: Prime Video

duración: 8 episodios

género: biográfica / deportes

Muhammad Ali fue tantas cosas que contarlo entero es imposible, y “The Greatest” tiene la inteligencia de no intentarlo. La serie de ocho episodios que Prime Video estrena completa el 4 de noviembre, creada por Ben Watkins y producida por Michael B. Jordan y Lonnie Ali, la viuda del boxeador, se concentra en los años que van del oro olímpico en Roma 1960 a la consagración ante Sonny Liston en 1964. En el medio están el regreso a una Louisville segregada, el salto al profesionalismo y el camino espiritual que lo llevaría a dejar atrás el nombre de Cassius Clay.

Jaalen Best evita la imitación y encuentra al pibe detrás del mito: la cintura, la lengua filosa y una confianza en sí mismo que asombra todavía más a los 18 años. Lo rodea un elenco de lujo, con Dana Gourrier y Omari Hardwick como sus padres, Giovanni Ribisi como el entrenador Angelo Dundee, Michael Ealy como un Malcolm X a la altura del de Denzel Washington y Amin Joseph como un Liston que es mucho más que el villano de turno. Las peleas deslumbran, y la serie tiene además el coraje de no caer en la hagiografía, aun siendo el primer retrato autorizado por la familia. Una de las mejores del año.

Un amor posible

Un abismo de clase

★★★★ 1/2

Disponible en: Netflix

duración: 164 minutos

género: drama

Ocho años después de “Burning”, Lee Chang-dong vuelve con una película que confirma por qué cada estreno suyo es un acontecimiento. “Un amor posible”, Gran Premio del Jurado en Venecia y elegida por Corea del Sur para pelear el Oscar, sigue a Mi-ok (Jeon Do-yeon), obrera de una papelera casada con Ho-seok (Sul Kyung-gu), un hombre retraído que todavía carga con una huelga derrotada. Todo se sacude cuando conocen a Ye-ji (Cho Yeo-jeong), una documentalista de clase acomodada, y a su marido, Sang-woo (Zo In-sung). Ye-ji quiere filmar los despidos masivos y encuentra en esa familia el tema que buscaba.

Lo que sigue es una amistad desigual, con la cámara de Ye-ji siempre encendida y la pregunta de dónde termina la empatía y dónde empieza el aprovechamiento.

Sin trampas de género, Lee se toma su tiempo para retratar el abismo de clase que los separa, y cuando los cuatro comparten la mesa la tensión es tal que cualquier cosa puede estallar, la violencia o el deseo. Jeon Do-yeon, que no trabajaba con él desde “Secret Sunshine”, con la que ganó en Cannes, está extraordinaria. Larga y exigente, es también una de las películas del año.

Godzilla Minus Zero

Un bicho monumental

★★★★

Disponible en: cines

duración: 135 minutos

género: acción / fantasía

Takashi Yamazaki lo hizo de nuevo. Después del Oscar por “Godzilla Minus One”, el director, guionista y mago de los efectos visuales retoma la historia en 1949, dos años más tarde, con el ex piloto kamikaze Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), su esposa Noriko (Minami Hamabe) y su hija Akiko, en un Japón de posguerra todavía empapado de duelo. Ahí aparece Ghidorah, el dragón que escupe rayos, y su paso por Matsumoto se siente como el regreso de un fantasma.

La película se toma su tiempo para el drama humano, y lo aprovecha: el profesor Murakami (Min Tanaka), que perdió a su familia en Hiroshima, aporta una furia contra los ocupantes estadounidenses que suma una capa política inédita, y Hidetaka Yoshioka vuelve a brillar como el excéntrico ingeniero Noda. Como Brando en “Apocalypse Now”, Godzilla se hace esperar, y cuando irrumpe, el impacto es demoledor. La secuencia aérea de mitad de película, con un hidroavión en primer plano y el monstruo emergiendo al fondo, vale por sí sola la entrada, más aún en pantalla grande y con la música atronadora de Naoki Satō. Oscura, angustiada y monumental, confirma que Yamazaki devolvió a Godzilla su sentido original: el de una herida que no termina de cerrar.

El Gato con Sombrero

Un feliz exceso

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 107 minutos

género: animación

Lejos del live action espeluznante de 2003 con Mike Myers, el clásico del Dr. Seuss vuelve con una animación por computadora vistosa, que alterna tres estilos distintos según el mundo que visita. Y con una vuelta de tuerca simpática: el Gato es empleado de una corporación que manda emisarios a alegrar chicos en sus casas, con cubículos, recursos humanos y una planilla que evalúa cada misión por dos ítems: cuánta felicidad deja y cuánto destrozo. Como en lo segundo falla siempre, está a un paso del despido, y su última oportunidad son Gabby y Sebastián, dos hermanos bajoneados por una mudanza.

Dirigida por Erica Rivinoja y Alessandro Carloni, la película no se ahorra nada: un aparato que deshace el pasado, un villano mitad murciélago y mitad pterodáctilo y Cosas por miles en la batalla final. Por momentos se pasa de rosca, pero ese exceso es el espíritu del Gato, y el mensaje de que hacer lío es lo mejor de la infancia llega intacto. Bill Hader le pone la voz en la versión original (en el doblaje latino, Alfonso Herrera), aunque el que se roba la película es Matt Berry como Waffles, un pez dorado de acento inglés y ínfulas shakespearianas. Ya se anuncian secuela y derivados. Que vengan.