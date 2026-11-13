¿Lo miro o lo salteo?

Los anillos del poder, temporada 3

El “fan fic” mejora

★★★ 1/2

Disponible en: Prime Video

duración: 8 episodios

género: fantasía

Hicieron falta dos temporadas y una fortuna, pero “Los anillos de poder” finalmente encontró el ritmo. La tercera entrega, que Prime Video estrenó este miércoles con la mitad de sus episodios, da un salto de cinco años hasta la guerra entre los elfos y Sauron, y ese atajo le sienta bien: se terminaron los misterios sobre identidades, desaparecieron los Pelosos y todas las tramas confluyen en la búsqueda del Anillo Único, cuya forja es el gran momento de la temporada. Charlie Vickers compone un Sauron abiertamente malvado pero con fisuras, Robert Aramayo se luce como Elrond (y también como su hermano Elros, en una escena memorable) y la escala de las batallas por fin está a la altura de un presupuesto récord. Hay tropiezos, como la trama de los enanos en Khazad-dûm, que se vuelve culebrón y frena la primera mitad, pero el conjunto es más oscuro, más tenso y más entretenido que todo lo anterior. Claro que nada de eso borra el pecado original. Amazon compró los derechos de “El Señor de los Anillos” y sus apéndices, no los de “El Silmarillion”, y desde el primer día la serie rellenó los huecos con invención propia: personajes nuevos, un orco bueno y un triángulo amoroso entre Galadriel, Celeborn y Sauron que parece escrito para los shippers. Es, y siempre fue, una especie de “fan fic” (ficción de fans) de lujo de la obra de Tolkien. La diferencia es que ahora, al menos, es un “fan fic” que se disfruta.

12 12 12

El gato y el ratón

★★★ 1/2

Disponible en: Apple TV+

duración: 8 episodios

género: thriller

El FBI tiene una regla para los grandes robos: doce meses de planificación, doce horas de ejecución y, si en doce días los ladrones no cayeron, ya no caen nunca.

Sobre esa aritmética se arma “12 12 12”, el thriller de Apple TV que estrena este viernes sus dos primeros episodios (los seis restantes llegarán de a uno por semana, hasta Navidad). La gracia está en la estructura: cada capítulo salta entre esos tres tiempos del golpe a una bóveda enterrada bajo las calles de Zúrich, de modo que el plan, el atraco y la huida se van iluminando entre sí. Anthony Mackie es Jack, un agente del FBI caído en desgracia, y Jamie Dornan es Paul, un ladrón de carrera; entre los dos montan un juego del gato y el ratón que va de Marsella a los Alpes austríacos, con ecos de “Fuego contra fuego” y una pátina de glamour a lo James Bond.

Creada por Dudi Appleton y Jim Keeble, con Kari Skogland (que ya había dirigido a Mackie en “Falcon y el Soldado del Invierno”) detrás de cámara, suma un elenco internacional con Agathe Rousselle, Kali Reis y Ólafur Darri Ólafsson.

Elegante, tensa y con dos protagonistas que se disfrutan, es de esas series que dejan contando los días hasta el próximo viernes.

Cómo robar un banco

Cien años de perdón

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 122 minutos

género: policial / acción

Hay directores que hacen películas que funcionan, y David Leitch es uno de ellos. El ex doble de riesgo que codirigió sin crédito la primera “John Wick” y después firmó “Atómica”, “Deadpool 2”, “Tren bala” y “Profesión peligro” sabe qué busca el público cuando compra la entrada, y en “Cómo robar un banco” vuelve a dárselo con una energía burbujeante.

La premisa es un hallazgo: una banda de ladrones transmite sus asaltos en vivo por redes sociales y, a fuerza de likes y de repartir parte del botín, se convierte en un fenómeno con millones de seguidores, una suerte de Robin Hood en la era de los influencers. Nicholas Hoult encabeza la banda, secundado por Anna Sawai, Rhenzy Feliz y Pete Davidson, mientras del otro lado de la ley un veterano agente del FBI (John C. Reilly) recluta a una hacker brillante (Zoë Kravitz) para rastrearlos. El reencuentro de Hoult y Kravitz, que ya habían compartido “X-Men: primera generación” y “Mad Max: furia en el camino”, ahora en bandos opuestos, es uno de los placeres de la película.

El guion de Mark Bianculli resuelve con astucia un problema clásico del género: si los ladrones explican el plan a cámara, el suspenso deja de estar en el cómo y pasa a estar en quién gana la partida. Leitch suma persecuciones, acción física con su sello de siempre y una pizca de sátira contra la codicia de los bancos. No pretende reinventar nada; quiere entretener, y lo consigue.

Caballo Salvaje Nueve

Comedia negra polémica

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 118 minutos

género: comedia negra

Hacia el final de “Caballo Salvaje Nueve”, el agente de la CIA que interpreta John Malkovich fantasea con un western triste contado desde el punto de vista del caballo, y su compañero se le ríe. Es el guiño de Martin McDonagh a su propia película, una comedia negra y crepuscular sobre la culpa al final de una vida de violencia. Es 1973 y Chris (Malkovich), enfermo terminal, viaja a la Isla de Pascua con Lee (Sam Rockwell), su socio en Santiago, donde ambos trabajan para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Su jefe (un Steve Buscemi gruñón y desopilante) teme las memorias que Chris planea escribir y manda a Lee a averiguar qué dicen.

McDonagh vuelve a su fórmula de amistades masculinas en paisajes de postal, como en “Escondidos en Brujas” o “Los espíritus de la isla”, y los actores elevan hasta las escenas flojas: Rockwell brilla y Malkovich compone algo nuevo, un moribundo que flota entre dos mundos.

Pero hay algo que la crítica del Norte, que la dan como candidata al Oscar, no registra: en América latina va a caer mal ver convertidos en antihéroes graciosos y entrañables a dos agentes que preparan el terreno para el golpe de Pinochet. A más de medio siglo del otro 11 de septiembre, esa banalización no es un detalle menor.