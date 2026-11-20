Backrooms

Espacios liminales

★★★ 1/2

Disponible en: Disney+

duración: 110 minutos

género: terror

En 2019, un posteo anónimo en 4chan mostró la foto de unas habitaciones vacías e infinitas, con empapelado amarillo, olor a alfombra húmeda y el zumbido eterno de los tubos fluorescentes. Así nacieron los Backrooms, una leyenda urbana que muchos retomaron. Kane Parsons, un youtuber de apenas 20 años, la expandió en una serie de found footage. A24 le dio su primera película, y el salto a la pantalla grande sale bien. Escrita por Will Soodik y producida por Osgood Perkins, “Backrooms” sigue a Clark (Chiwetel Ejiofor), arquitecto frustrado, recién separado y dueño de una mueblería sin clientes en un centro comercial noventoso.

Las luces titilan, el tablero eléctrico tiene llaves que nadie sabe quién puso y una noche Clark atraviesa una pared y cae en el laberinto: pilas de muebles, puertas diminutas, una señal de pare, una figura de cartón que saluda en varios idiomas.

Parsons lleva la pesadilla al terreno psicológico, y esos pasillos se vuelven un espejo de los bucles mentales del protagonista, que arrastra en la caída a su terapeuta (Renate Reinsve). Ejiofor se anima a una manía febril y el diseño de producción de Danny Vermette, banal y extraño a la vez, se roba la película. Como “Severance”, encuentra el horror en la oficina más gris. Y prueba que, en tiempos de internet, el miedo también se construye entre todos.

Gordon

El monstruo

★★★ 1/2

Disponible en: Netflix

duración: 7 episodios

género: thriller biográfico

Aníbal Gordon fue ladrón, informante, torturador y asesino, y su recorrido atraviesa uno de los tramos más oscuros y menos transitados por la ficción argentina: los años que van del regreso de Perón y la masacre de Ezeiza al golpe de 1976, con la Triple A, el crimen de Rucci y la violencia política convertida en paisaje cotidiano. “Gordon”, que Pablo Trapero dirige junto a Pablo Fendrik. reconstruye ese clima de amenaza e incertidumbre con una producción imponente.

El primer capítulo arranca con un plano secuencia virtuoso del asalto a un banco en el Centro Cívico de Bariloche, y la fotografía de Julián Apezteguía y la dirección de arte de Sebastián Orgambide sostienen una recreación de época minuciosa, que cruza ficción y material de archivo.

Es una serie potente y deliberadamente incómoda, que no le ahorra al espectador la crueldad de secuestros, extorsiones y torturas, y que seguramente va a generar polémica por su retrato de años donde se habla de “depurar” el peronismo y “cazar zurdos”. Rodrigo de la Serna compone a un Gordon seductor y sádico pero que por momentos roza la caricatura: más que un hombre de carne y hueso, a veces parece un villano de película. Aun con ese reparo, “Gordon” es una de las apuestas más ambiciosas y perturbadoras de la ficción argentina reciente.

Minotauro

Los laberintos presentes

★★★★

Disponible en: cines

duración: 142 minutos

género: drama / crimen

Casi una década después de “Sin amor”, y tras un covid que casi le cuesta la vida, Andrey Zvyagintsev vuelve con una película que confirma que es uno de los grandes cineastas de este siglo. Ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y filmada en Letonia por un director exiliado en Francia, “Minotauro” toma el esqueleto de “La mujer infiel”, el clásico de Claude Chabrol de 1969, y lo traslada a la Rusia de 2022, con la guerra en Ucrania de fondo.

Gleb (Dmitriy Mazurov) es un ejecutivo que tiene que despedir a buena parte de su equipo mientras su matrimonio se desarma y su hijo adolescente sufre acoso escolar. Cuando descubre que su mujer, Galina (Iris Lebedeva), lo engaña con un fotógrafo mucho más joven, un arrebato desata una cadena de consecuencias sin vuelta atrás.

Zvyagintsev filma con una frialdad milimétrica que dialoga con Hitchcock. Así, de a poco, el drama doméstico se vuelve un thriller asfixiante y una alegoría implacable sobre un país que manda a sus jóvenes al frente y una clase acomodada que mira para otro lado. El mito del título no es decorativo: Gleb es a la vez la bestia y el prisionero de un laberinto del que no sabe salir. Hasta el último plano, unas nubes que se enredan como pasillos, es una lección de cine. Incómoda, oscura y necesaria, es una de las películas del año.

Yo soy Rocky

Sly, héroe desde abajo

★★★1/2

Disponible en: cines

duración: 128 minutos

género: drama biográfico

Hace medio siglo, un actor sin un peso, con un pasado de cine erótico y una dicción imposible, rechazó una pequeña fortuna por su guion con una sola condición: hacer él de protagonista. “Yo soy Rocky”, de Peter Farrelly, cuenta esa terquedad y descubre que la historia de Sylvester Stallone es, golpe por golpe, la de Rocky Balboa. Anthony Ippolito compone sin caricatura a un Stallone tierno y obstinado. Escribe más de una docena de guiones que tipea su mujer, Sasha (AnnaSophia Robb), saca “Rocky” en tres días y medio después de ver a Ali contra Chuck Wepner y estaciona autos mientras le dice que no a 360.000 dólares. Enfrente, Tracy Letts, P.J. Byrne y Toby Kebbell brillan como el jefe del estudio y los productores que no pueden creer dónde se metieron.

Farrelly, el de “Tonto y retonto” y la oscarizada “Green Book”, filma con ritmo de comedia y una ternura que no empalaga, y convierte el rodaje gasolero en Filadelfia en una celebración del cine hecho a puro instinto. Más que nostalgia, es un recordatorio de que las mejores historias son las de quienes nadie da por ganadores. Y la del perdedor que se planta y no se rinde, cincuenta años después, sigue pegando como el primer día.