Blade Runner 2099

Superficies de neón

★★★ 1/2

Disponible en: Prime Video

duración: 8 episodios

género: ciencia ficción

Medio siglo después de “Blade Runner 2049”, los replicantes ganaron la guerra: ahora son ellos los que patrullan Los Ángeles como blade runners y los humanos, convertidos en clase baja, los que se esconden. En ese mundo dado vuelta, la serie creada por Silka Luisa junta a Olwen (Michelle Yeoh), una replicante veterana a días de su fecha de vencimiento, con Cora (Hunter Schafer), una humana prófuga que se hace pasar por máquina para infiltrarse en la fuerza.

Lo primero que hay que decir es que se ve de maravilla. Neones que se derraman sobre la lluvia, viejos monitores de rayos catódicos, moles brutalistas tomadas por la vegetación... cada plano está trabajado con una ambición que pocas series pueden pagar. Yeoh, además, sigue siendo una fuerza física imparable, y las peleas cuerpo a cuerpo tienen un peso y una crudeza que sacuden.

El problema es lo que hay debajo. Los personajes están dibujados con trazo grueso, las relaciones que los mueven casi no se ven y, paradójicamente, los humanos terminan siendo tan opacos como las máquinas que los cazan. Cuando el corazón no alcanza, la serie lo tapa con otra secuencia de acción espectacular, y el truco funciona, aunque no del todo. Fiel a la saga, es más un clima que una historia: hipnótica a la vista, algo fría en el pecho.

Su propio infierno

Entre David Lynch y el giallo

★★★ 1/2

Disponible en: Mubi

duración: 110 minutos

género: thriller / ciencia ficción

Diez años después de “El demonio neón”, y tras una experiencia cercana a la muerte, Nicolas Winding Refn vuelve al cine como si nada hubiera pasado: neones violetas, niebla por toneladas, pasillos interminables y una partitura romántica del gran Pino Donaggio que suena de principio a fin.

Sophie Thatcher es Elle, una actriz que se instala en un hotel perdido entre las nubes para rodar una película junto a su examiga y actual madrastra (Havana Rose Liu), mientras un asesino vestido de cuero acecha la ciudad y, en otro plano, un soldado estadounidense (Charles Melton) busca a su hija en el Japón de posguerra. ¿Historia? Poca. ¿Lógica? Menos. Refn arma su película como un sueño, o una pesadilla de boliche, cruzando a David Lynch con el giallo y con un comercial de perfume de vanguardia.

El resultado es extraño, desparejo, a ratos exasperante y ambicioso no siempre en el buen sentido: por cada imagen hipnótica hay una pose vacía. Pero si uno deja de buscarle sentido y se entrega al trance, aparece algo inesperado, una tristeza tierna que recorre a esos personajes-muñeca. Nadie la pidió, nadie la necesita y, sin embargo, cuesta sacarle los ojos de encima.

Puedes verlo todo

Un fenómeno inclasificable

★★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 174 minutos

género: documental

Treinta y cuatro días antes de entrar a prisión para cumplir una condena de once años por fraude, Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, le abrió la puerta de su casa a una cámara para mostrar quién es “de verdad”. El enigma es por qué eligió a Nathan Fielder, el comediante de “Nathan for You” y “The Rehearsal”, especialista en desdibujar la frontera entre ficción y realidad. El resultado, que codirige con Lance Oppenheim, es una de las experiencias más incómodas y fascinantes del año. Fielder no juega al periodista: pregunta, repregunta y deja que los silencios se estiren hasta que duelen. Holmes le asegura, sin pestañear, que jamás mintió, su pareja, Billy Evans, la corrige hasta cuando bate unos huevos, y lo que debía ser una campaña de imagen se convierte en el retrato hipnótico.

Son casi tres horas que pasan volando, con un secreto bajo la manga que conviene no conocer antes de entrar. Y lo notable es que algo tan inclasificable se volvió fenómeno: debutó en Estados Unidos con unos 15 millones de dólares, el mejor arranque de un documental en trece años, y después llegó al primer puesto de la taquilla, algo que solo otros tres documentales habían conseguido. Incómoda, desconcertante y única, es de esas películas que siguen dando vueltas en la cabeza mucho después de los créditos.

La nueva Focker

El show de Ariana

★★★ 1/2

Disponible en: cines

duración: 105 minutos

género: comedia

Más de un cuarto de siglo después de que Greg Focker sudara frío frente al polígrafo de su suegro, la saga de “La familia de mi novia” vuelve con la receta de siempre y un ingrediente nuevo que le cambia el gusto: Ariana Grande. La estrella de “Wicked” es Olivia, coach corporativa y ex negociadora de rehenes del FBI, novia del hijo de Greg, que llega a Nueva York para el cumpleaños de Jack Byrnes. El giro es astuto: Ben Stiller ocupa ahora el lugar del padre desconfiado, mientras un De Niro reconvertido en vegano, fanático del tofu y la bicicleta fija, la adopta desde el primer día. Hasta el ovejero alemán de la casa, que solo obedece órdenes en alemán, le gruñe a Greg y le mueve la cola a ella.

John Hamburg, coguionista de las tres anteriores y ahora director, arma una especie de grandes éxitos: vuelven el detector de mentiras, la azafata antipática, la urna con cenizas y el recuerdo del gato Mr. Jinx. Hay pasajes que funcionan y otros que se estiran como un capítulo largo de “Curb Your Enthusiasm”.

Lo que la sostiene es Grande, que pasa de la dulzura de nuera ideal a la frialdad de interrogadora con una soltura que se agradece. No reinventa nada, pero divierte, y a esta altura de la franquicia no es poco.