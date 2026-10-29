Lo nuevo de la TV: dos canales de aire apuestan por programas con influencers

Las señales de América TV y Canal 9, dos canales de aire, suman producciones encabezadas por influencers y personalidades de internet a su programación, con el fin de poder aumentar el número de encendidos del público joven y ofrecer un formato de contenido 360.

Allí, la estrategia de marketing 360 ya es utilizada con gran éxito por Telefe.

Ahora, los canales de televisión pública apuestan por el mismo método para ver los resultados.

Entonces, América TV anunció la llegada de Tomás Rebord a la señal con una promo que circuló durante el fin de semana, sin dar muchos más detalles sobre el ciclo.

Finalmente, se supo que el influencer tendrá un programa dominical llamado "Dominbord" que irá desde las 22 hs.

Lo acompañarán en pantalla sus compañeros de Blender, Manu Jove y Ruffo, en un programa que tocará temas de política, actualidad, humor y entretenimiento.

Asimismo, según trascendió, el ciclo funcionará como un "cierre de año" en la programación de América TV y, dependiendo de su desempeño, retomará en 2027.

El estreno será en simultáneo con su canal de YouTube, en el que reúne más de 175 mil suscriptores.

Por su parte, la figura más destacada de Vorterix y uno de los creadores de "Parense de manos", Luquitas Rodríguez, desembarcó en Canal 9 con "El Tribunero" desde el pasado lunes 21 de septiembre de 2026 a la medianoche

Asi, en las últimas horas, el streamer anunció que, debido a los números de rating, la señal apuesta por extender el horario del ciclo para que dure hora y media. A partir del lunes 2 de noviembre, El Tribunero empezará a las 23 hs. por El Nueve.