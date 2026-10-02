Lo plantaron a Pergolini en “Otro Día Perdido”, pero Rada y el mago platense Fede Brisko “salvaron” el programa

Mario Pergolini arrancó el programa de este jueves con un problema inesperado: el invitado que "estaba previsto" para “Otro Día Perdido” canceló a último momento. El conductor lo contó al aire y, lejos de suspender la entrevista, decidió "improvisar" una solución que terminó modificando por completo la emisión.

“Esto no suele pasar, no hay invitado”, explicó Pergolini al comienzo del ciclo. Según trascendió, en las redes y en algunos comentarios comenzó a circular el nombre de Ángel de Brito como posible invitado que finalmente no habría asistido. Sin embargo, el invitado que estaba estipulado para la noche era Agustín “Rada” Aristarán, compañero de piso y parte habitual del equipo del programa.

Así, Pergolini tomó una decisión poco habitual: convirtió a Rada, que normalmente acompaña el programa desde otro lugar, en el entrevistado principal. Incluso fue el propio Aristarán quien tuvo que presentarse a sí mismo antes de sentarse en el sillón junto al conductor.

“Ya está, no teníamos otra forma. Vamos a hacerlo”, le planteó Pergolini, mientras Rada reaccionaba sorprendido y admitía estar nervioso por tener que ocupar por primera vez el lugar de invitado.

Pero la improvisación no terminó allí. Para completar la noche, el programa contó también con la participación de Fede Brisko, un mago platense -con pasado en el ámbito educativo como preceptor- que mantiene desde hace años una estrecha relación profesional con Rada y que forma parte de su equipo de trabajo.

Brisko, reconocido por sus espectáculos de magia e ilusionismo, se sumó así a una emisión que nació marcada por una "ausencia" y terminó teniendo a dos especialistas de la magia sobre el escenario.