Lorena Salomón: “El folclore es llegar a una casa de gira y que te reciba una familia”

Para Lorena Salomón, el folclore no termina cuando se apagan las luces del escenario. “Es también compartir en una casa, llegar a un hogar mientras estás de gira y que te reciba una familia. Eso es el folclore: las cosas simples, la tradición que llevamos desde hace tanto, generar estos espacios y defender nuestra música popular”, dice en diálogo con EL DIA la cantora marplatense, que este viernes a las 20 presentará “Creciente”, su nuevo disco, en la sala Estela de Carlotto del Pasaje Dardo Rocha.

Esa idea del folclore como algo que se vive alrededor de una mesa la trae de la infancia. Salomón canta desde los cuatro o cinco años, “como un juego”: en su casa, en los cumpleaños, en el colegio. Se crió escuchando al Chango Nieto, Hernán Figueroa Reyes, Mercedes Sosa y Los Chalchaleros, con un padre “gran amante del folclore” y un abuelo músico. “Yo creo que por ahí viene ese gusto”, resume.

A los 15 decidió tomárselo en serio: se anotó en el Pre-Cosquín y después en el certamen de Baradero, que ganó y le abrió la puerta a ese festival. Vinieron giras nacionales y cruces con referentes: tomó mate y cantó en la casa de Juan Carlos Carabajal, compartió con “Cuti” Carabajal y estuvo en Cosquín con Los Nocheros. “Son momentos que uno guarda en el corazón para siempre”, dice.

Marea alta

“Creciente” reúne ocho canciones en las que conviven el paisaje cotidiano de Mar del Plata —el mar, la luna que asoma en la tapa— y “sentimientos, vivencias y sentires” de sus últimos años. Pero también tiene una marca platense: Salomón vivió en esta ciudad antes de volver a la costa, y quiso dejar en el disco “un poco de lo aprendido acá”.

“La Plata es mi segunda casa. Mi familia también está acá, y no hablo solo de la de sangre, sino de amigos”, cuenta. “Me pude transformar como persona y como música. Aprendí muchísimo estando en una guitarreada, en una plaza, escuchando candombe”.

“En La Plata me pude transformar como persona y como música”

Esa hermandad es también una forma de sostener un género que no siempre tiene el lugar que merece en la agenda. “No es fácil el camino. Antes se decía que era cosa de viejos, pero ahora, por suerte, hay un nuevo renacer”, asegura, y destaca a los autores que hoy escriben “el nuevo cancionero popular”. “En las buenas y en las malas estamos firmes, porque amamos hacer música. Es lo que nos representa en el mundo, y es un orgullo llevar esta camiseta puesta”.

El viernes la acompañarán Emanuel Lazarte en guitarra, Facundo Scarabelli en bajo, Pablo Vignati en batería, Charly Palermo —que produjo el disco junto a Vignati—, Matías Furcade en flauta traversa y Ariel Romano en violín, además de invitados como Fede Toledo, Noelia Miranda y Paula Medina. “Juntos se puede resistir un poco más”, dice.