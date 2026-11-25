“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” tendrá cuarta temporada: así confirmó Prime Video, anunciando que la nueva tanda de episodios, actualmente en preproducción, comenzará su rodaje en otoño en Shepperton Studios, en el Reino Unido, la sede de producción de la serie.

La noticia llegó el mismo día en que los dos últimos episodios de la tercera temporada se subieron a la plataforma de Prime Video. Estos episodios no solo muestran por primera vez la forja del icónico Anillo Único en pantalla, sino que también ponen el broche de oro a “Una temporada épica para gobernarlas a todas”.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, es la serie más cara de la historia, y a pesar de enfrentar críticas incluso de fans, sigue siendo un éxito de audiencia para la plataforma.