Los “Avengers” conquistan la taquilla y ya se venden tickets para “Doomsday”

Siete años después de convertirse en la segunda película más taquillera de todos los tiempos, “Avengers: Endgame” volvió al puesto número 1 en la taquilla norteamericana en una vuelta triunfal para Marvel y como aperitivo del próximo gran estreno “Avengers: Doomsday”.

El reestreno de la película, este fin de semana, recaudó 26 millones de dólares el fin de semana y otros 60 millones en el extranjero. La película, que recaudó 2.800 millones de dólares en 2019, regresó a los cines con varias escenas nuevas tras los créditos y un agradecimiento introductorio a los fans por parte de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

En Argentina también fue un éxito: el reestreno se ubicó en la cima del ranking de venta de entradas al convocar a 90.768 espectadores en 305 pantallas, concentrando casi el 30% de la concurrencia total del país. Se proyecta en La Plata en “Infinity Vision”, y este lunes ya se pusieron a la venta las primeras entradas para “Doomsday”, que se estrena el 16 de diciembre.