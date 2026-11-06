Los comentarios se salieron de control con Virginia Gallardo y su invitación para ver al Papa

La diputada y ex vedette Virginia Gallardo compartió la imagen donde el presidente Javier Milei la invitó a reunirse con el papa León XIV y los seguidores de la funcionaria apuntaron en su contra.

Gallardo compartió la imagen con el texto: "El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático' que se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 18:30, en el Palacio Libertad".

Detrás, se puede ver una fotografía editada de León XIV, sobre ella, un recorte de la funcionaria junto a su hija, Martina Rojas; ambas vestidas de blanco, con una iluminación a tono desde atrás y con un gesto de mirad hacia arriba.

Como texto, la funcionaria escribió: "¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre. Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer".

La imagen utilizada en la postal creada con una amplia edición, pertenece al momento en que Gallardo juró como diputada junto a la pequeña.

Los comentarios en el posteo no tardaron en llegar: "Mi tía cuando aprende a editar fotos", "Hay que practicar más la empatía y la solidaridad hacia el prójimo", "El nivel de cinismo", "Vir, imaginate ser empática y pensar en el prójimo", "Viene el papa después de 40 años y lo recibe Virginia Gallardo" y "Ahora después de hablar pestes de la iglesia católica, Milei no resiste un archivo".