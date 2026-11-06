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Los comentarios se salieron de control con Virginia Gallardo y su invitación para ver al Papa

La diputada compartió la invitación que Milei le hizo para participar de la reunión con León XIV pero llamó la atención la edición de la foto que eligió

Por Redacción

La diputada y ex vedette Virginia Gallardo compartió la imagen donde el presidente Javier Milei la invitó a reunirse con el papa León XIV y los seguidores de la funcionaria apuntaron en su contra.

Gallardo compartió la imagen con el texto: "El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático' que se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 18:30, en el Palacio Libertad".

Detrás, se puede ver una fotografía editada de León XIV, sobre ella, un recorte de la funcionaria junto a su hija, Martina Rojas; ambas vestidas de blanco, con una iluminación a tono desde atrás y con un gesto de mirad hacia arriba.

Como texto, la funcionaria escribió: "¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre. Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer".

La imagen utilizada en la postal creada con una amplia edición, pertenece al momento en que Gallardo juró como diputada junto a la pequeña.

Los comentarios en el posteo no tardaron en llegar: "Mi tía cuando aprende a editar fotos", "Hay que practicar más la empatía y la solidaridad hacia el prójimo", "El nivel de cinismo", "Vir, imaginate ser empática y pensar en el prójimo", "Viene el papa después de 40 años y lo recibe Virginia Gallardo" y "Ahora después de hablar pestes de la iglesia católica, Milei no resiste un archivo".

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