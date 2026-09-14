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Los detalles del alta médica de Mirtha Legrand: dónde  y cómo seguirá su recuperación

Por Redacción

Afortunadamente, Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo por la noche tras estar internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial.

Así, desde la clínica manifestaron que "seguirá la recuperación en su casa" y que "volverá a las actividades lo antes posible".

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, señala el parte médico firmado por el médico Enrique Echagüe.

Luego, su familia emitió un comunicado y lo publicó en la cuenta oficial de X de la conductora. "La Sra Mirtha Legrand y su familia desean su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humanad brindadas por cada uno de los integrantes de la institución", indica el escrito.

Por último, se supo que, Mirtha Legrand seguirá la recuperación en su casa, tras superar un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. Allí, recibirá visitas médicas de manera diaria.  

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