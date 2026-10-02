Los detalles del segundo encuentro entre Amalia Granata y el cantante Robbie Williams: "Como si fuésemos novios"

La actual diputada Amalia Granata recordó su polémico encuentro con el cantante Robbie Williams, a más de veinte años del hecho que la lanzó a la fama como una de las figuras mediáticas del espectáculo argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cantante británico realizó un divertido guiño en referencia a la situación que lo vincula con la argentina, en una reciente presentación en Buenos Aires. Como si fuera poco, Granata fue vista ingresando al Hotel Faena, donde el artista se está hospedando durante su visita.

“Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quién creen”, dijo el cantante en su presentación.

A raíz de esa situación, la diputada habló con los medios y aclaró que la razón de su visita al hotel fue por el cumpleaños de su amiga, la abogada Mariana Gallego. "Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama”, dijo en diálogo con Moria Casán para La Mañana con Moria.

“Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado, qué sé yo”, declaró Granata, quien se enteró en vivo de la presentación del cantante. “Es como extraño”, opinó sobre la situación captada en cámara.

Amalia Granata confesó un segundo encuentro con Robbie Williams

Durante una visita en Estados Unidos, la diputada santafesina dijo que se acercó a la residencia del cantante luego de que unos periodistas le dieran la dirección: “Le escribí que venía a Estados Unidos, no chequeé el mail”, confesó.

Según su relato, Granata recordó que el artista le hizo un recorrido por la propiedad y le reprochó que no hubiera aprendido inglés, a lo que ella le reprochó que él no hubiera aprendido español. “Antes de llegar a los hechos hablamos un montonazo. Me contó de cosas de su vida, miramos tele juntos, nos abrazamos”, contó.

“Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios”, afirmó. “Arrancó en el sillón porque estábamos viendo tele. Él me abrazó, cucharita, todo muy romántico”, recordó sobre la velada.

“Fue romántico y fogoso, pero no salvaje ni guarango”, se sinceró.