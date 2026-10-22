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Los detalles, las fotos y lo más destacado de la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio

Por Redacción

Las celebridades y figuras más destacadas de la radiofonía argentina desfilaron por la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Radio y deslumbraron con sus impactantes looks en la noche que premió a las mejores producciones radiales del 2025.

Así, el evento reunió al menos 60 mesas llenas de periodistas, columnistas, productores, operadores y musicalizadores. 

Vale destacar que, La gala se llevó a cabo en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la alfombra roja estuvo a cargo de Guido Záffora y Paula Varela.

La Radio Rivadavia tuvo su momento de la mano de Willy Kohan, que ganó el premio al mejor columnista político. Mientras que, El "Rotativo del aire" también se llevó una estatuilla por el mejor servicio informativo.

Asimismo, Pan y Circo obtuvo el galardón de la mano de Jonatan Viale.

En la celebración, el negro fue el color que predominó en la velada, mientras que algunos osados optaron por jugar con colores dorados, estampados extravagantes, transparencias y encajes.

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