Los detalles sobre la grave denuncia que involucra a Mati Napp, el coreógrafo de los famosos

Sin dudas, en las últimas horas comenzaron a aparecer posteos en las redes, donde se acusa a Mati Napp de ser testigo silencioso del presunto acoso sufrido por sus alumnas de parte de otros coreógrafos.

Así, una nueva denuncia recae sobre un personaje conocido.

Esta vez, el acusado es Mati Napp, el coreógrafo que saltó a la fama en el Bailando y trabajó coordinando los equipos de baile de figuras como Emilia Mernes, Lali Espósito y Flor Vigna.

Allí, en las redes, un grupo de jóvenes empezó a dar testimonio sobre situaciones que, según aseguran, habrían sufrido de parte de los coreógrafos Esteban Toppi y Nahuel Leguizamón en clases y ensayos.

Se mencionaron comentarios inapropiados hacia ellos, insinuaciones constantes y fuera de lugar pese a la negativas de ellas.

En el caso de Mati Napp, no se lo señala por haber ejercido acoso, sino por un supuesto aval a esas conductas, ya que habría sido testigo de varias de esas situaciones sin intervenir para evitarlas.

Un dato no menor: estas acusaciones, por el momento, se mantuvieron en el ámbito de las redes sociales y se desconoce si las denunciantes harán la presentación formal del caso en la Justicia.

Para muchos, es el coreógrafo estrella del Bailando, responsable de las coreografías de varias parejas ganadoras del certamen. También tuvo un breve pero intenso romance con Flor Vigna en esa época.

Sin embargo, su trayectoria profesional es muchísimo más amplia.

Napp ha trabajado con artistas como Emilia Mernes, Cazzu y Duki. En 2021 también fue coach de La Academia de ShowMatch, donde trabajó con distintas figuras del programa y luego, hizo coreografías para sus espectáculos teatrales.

Por su parte, Toppi y Leguizamón también tienen una larga trayectoria como bailarines y docentes. Los tres han compartido actividades y workshops desde hace varios años, por lo que sus nombres están estrechamente ligados dentro del circuito de la danza comercial.

La situación generó repercusión entre bailarines y personas vinculadas con el ambiente, especialmente por el hecho de que varias de las jóvenes aseguran haber sido menores de edad cuando ocurrieron algunas de las situaciones que relatan.

Vale destacar que, de todos modos, esta denuncia debería oficializarse en la Justicia para que pueda determinarse si efectivamente son culpables o inocentes.