Los detalles sobre la herencia del Indio Solari: los bienes en disputa y la decisión que involucra a su hijo

Sin dudas, la sucesión del Indio Solari ya está en marcha y puso nuevamente el foco sobre el patrimonio que dejó el músico tras su muerte.

En la tele, a cuatro meses de su fallecimiento, dieron a conocerse detalles sobre los bienes que forman parte de la herencia.

Entre ellos se encuentra la imponente propiedad de Parque Leloir donde pasó sus últimos años y desarrolló buena parte de su actividad profesional.

El inmueble ocupa alrededor de 10.000 metros cuadrados y no se limita a la vivienda familiar.

Allí, dentro del predio también hay un estudio de grabación y distintos espacios relacionados con el trabajo del artista, lo que convirtió a la propiedad en uno de los principales bienes mencionados al hablar de su patrimonio.

Asimismo, también apareció una de las versiones que durante años circuló alrededor de los bienes del músico: la supuesta existencia de una propiedad en Nueva York.

Sin embargo, la panelista Ángeles Balbiani aclaró que el músico no habría tenido una propiedad en esa ciudad.

En cuanto a la fortuna que dejó Solari, la mencionada panelista señaló que se trataría de varios millones de dólares, acumulados principalmente a partir de los ingresos que generó durante décadas de trayectoria musical.

En ese contexto, también explicó cómo funcionaba el esquema de trabajo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En este sentido se aseguró que la banda se caracterizó por su modalidad autogestiva. "Cuando hablamos de autogestivo, hablamos de que ellos no contrataban a un tercero que se ocupaba. No había una discográfica grande por ahí, no había productoras", explicó la panelista.

Por otra parte, uno de los puntos que surgió en el informe está relacionado con una decisión que el Indio habría tomado antes de su muerte.

Según detalló la mencionada panelista, durante 2025, un año antes de su fallecimiento, el músico habría cedido a Bruno, su único hijo, el 100% de una de las marcas vinculadas a la productora que funcionaba en su casa.

Se aclaró también que, dicha transferencia habría sido realizada con anticipación para evitar futuras disputas sobre ese activo. "Como para que no haya ningún gris al respecto el día de mañana", sostuvo Balbiani al cerrar con el tema.