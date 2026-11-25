Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron su esperado regreso a La Plata con una doble fecha programada para el viernes 16 y el sábado 17 de abril de 2027 en el Estadio Único Diego Armando Maradona. La noticia se dio a conocer a través de un aviso oficial a través de sus redes que confirma el desembarco de la banda a la sede que tocaron por primera vez hace 21 años, bajo la consigna “Graciosos y valientes”.

Luego de la partida física de Carlos "Indio" Solari de los escenarios, la agrupación resolvió seguir tocando y reencontrarse con uno de sus públicos más fieles, en la ciudad que vio nacer a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Preventa de entradas y puntos de venta habilitados

De acuerdo con la información difundida por la organización del evento, la primera etapa de venta de localidades con tarifa promocional se habilitará el próximo jueves 3 de diciembre desde las 15:00 y permanecerá vigente hasta agotar el cupo disponible.

Los seguidores podrán adquirir sus ubicaciones por internet a través del sitio web TuEntrada, o bien optar por la compra presencial —modalidad que exime del pago del cargo por servicio— en una amplia red de comercios distribuidos en distintos puntos del país:

La Plata: Jason Rock.

Jason Rock. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks.

El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks. Conurbano bonaerense: Locuras (Morón), El Búho (San Justo), La Estaka (Quilmes), El Sabbath (Don Torcuato) y El Mejor Pancho (San Fernando).

Locuras (Morón), El Búho (San Justo), La Estaka (Quilmes), El Sabbath (Don Torcuato) y El Mejor Pancho (San Fernando). Interior del país: La Daga (Rosario), Oktubre (Córdoba) y Santa Fe Rock (Santa Fe).