Los hermanos Gallagher llegan a la Fiesta del Cine

Este jueves empieza la Fiesta del Cine, semana con entradas a precio reducido, y lo hace con 6 estrenos y varios reestrenos. Entre ellos, además de lo nuevo de Gus Van Sant (ver aparte), la novedad más esperada es sin dudas “Oasis: Don’t look Back in Anger”, el documental que narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, y explora el impacto emocional de este regreso histórico a los escenarios tras 16 años de separación.

También llegan dos dramas. Uno desde España: “Una quinta en Portugal”, película de Avelina Prat, narra la historia de Fernando, un tranquilo profesor de geografía cuya mujer desaparece, dejándolo devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adueñándose de una nueva vida, que no le pertenece.

El otro drama es un regreso: “Hechizo de amor”, estrena casi tres décadas más tarde una secuela, “La magia continúa”, que cuenta otra vez con Sandra Bullock y Nicole Kidman para narrar la historia de una familia multigeneracional de brujas que, condenada por siglos a no conocer el amor verdadero sin tragedia, intenta romper la maldición ancestral de una vez por todas

La película de terror de cada semana es “El heladero”, el regreso de Eli Roth (“Hostel) que transcurre en un apacible pueblo de veraneo, donde un misterioso y sonriente vendedor de helados llega a la localidad con su furgoneta y se gana la confianza de los niños. Pero los helados que vende esconden un ingrediente siniestro que desata una maldición.

Para los más chicos, en tanto, llega “Tadeo Jones y la lámpara maravillosa”: en esta cuarta entrega de la saga de animación española, Tadeo y Sara se embarcan en una frenética aventura a través del tiempo y el espacio cuando los celos de Momia desencadenan un viaje al pasado tras la pista de una mítica lámpara mágica.

MÚLTIPLES REESTRENOS

Además de estas seis novedades, varias películas vuelven a la pantalla grande para aprovechar la Fiesta del Cine: la “Moana” con actores de carne y hueso, “Súper Mario Galaxy”, “El Diablo viste a la moda 2”, “Backrooms”, “Scary Movie: terroríficamente incorrecta” y “Michael”.

Durante esta semana, hasta el miércoles 16, habrá entradas a precio reducido: 5 mil pesos para las funciones HD, 7 mil para las Atmos y 10 mil para las 4D.