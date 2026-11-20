—¡Ay, ay, ay! ¡Otro que cae en desgracia! ¡El pez por la boca muere!

—¡No me digas que el Javo se mandó otra de las suyas! ¿A quién insultó esta vez? ¡Y mirá que el Papa le advirtió que cuidara su lenguaje! ¡No aprende más!

—Esta vez no fue el Peluca. El que derrapó fue Nelson.

—¿Nelson? ¿El hombrecito diminuto que entrevistó la Su? ¿No se había muerto?

—Ese Nelson no. De Nelson Castro estoy hablando.

—¡¿Derrapó?! ¡No puede ser! ¡Si es la corrección hecha persona!

—Los peruanos lo quieren hacer a la parrilla. De todo menos bonito le dijeron.

—Pero ¿se puede saber por qué?

—Por cómo describió Chiclayo: «Calles de tierra», «mugre», «casas a medio terminar, mal hechas, humildes», «un lugar de subsistencia y ciudad precaria».

—¡Ah! ¡Sin pelos en la lengua! ¡Ni un eufemismo!

—Entiendo que estén ofendidos. Es como si yo te invitara a cenar a mi casa y vos me dijeras: la comida, insulsa; el vino, barato; el baño, sucio; la charla, aburrida; el resto de los invitados, gronchos, ordinarios, comían con la boca abierta y usaban mondadientes.

—Lo van a declarar persona non grata en Perú. Y no solo a él.

—¿Quién más cayó en la volteada?

—Mercedes Ninci, la movilera cordobesa. Otra que metió la pata. Le bajó la caña al hotel de Chiclayo: «Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada, así que el Vaticano mandó a pedir el desayuno. No es una fiesta de 15, no es un casamiento, es el desayuno».

—¡Qué desubicada!

—Yo creo que estaban tan agotados de seguir al Papa por todas partes, como si fueran su sombra, que quizás se les desconectó el lóbulo frontal y hablaban sin filtro. Falta de sueño.

—Ni en los aviones dejó de transmitir Nelson. Cero protocolo.

—Ahora tendrían que hacer terapia cromática para relajarse, como la Alfano.

—¿Qué es eso?

—Otra excusa de la diva para aparecer en bolainas en un jacuzzi, nada menos que en una localidad uruguaya llamada Conchillas. Todo tiene que ver con todo. Nada es casual.

—Vos de envidiosa, Nené. Con 73 pirulos, la mina la rompe. Sigue siendo una bomba sexy.

—¿Habrá hecho un pacto con el diablo, como Dorian Gray?

—¡No es la única! La One, Su y Nacha no se quedan atrás, y ya pasaron los 80.

—Elemental, Watson. No cobran la mínima. Se pueden recauchutar de la cabeza a los pies. No como nosotras…

—¿Festejaron el cumple 144 de La Plata, amigas?

—Ahora que decís, ¿sabían que el 19 de noviembre es además el Día Internacional del Hombre?

—¿Es una joda, no?

—¡No! ¡Posta! Les leo: «La historia del Día del Hombre comenzó en 1992, cuando Thomas Oaster, profesor estadounidense y director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, propuso instaurar una jornada para reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad».

—¿Papel o papelón? Convengamos que, históricamente, los machos la vienen pifiando tupido. ¡Aguante el matriarcado!

—Que ese festejo trucho no opaque el onomástico de nuestra querida ciudad.

—¡Brindemos por ella! ¡Chin, chin!