Antes de convertirse en el mentor cínico y con la petaca siempre a mano que Woody Harrelson interpretó junto a Katniss y Peeta, Haymitch Abernathy fue un pibe de 16 años del Distrito 12 que tuvo que sobrevivir a la arena. Esa historia cuenta “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, que llega este jueves a los cines argentinos (tendrá, este miércoles, algunas funciones preestreno en La Plata) y que, como ya había hecho “Balada de pájaros cantores y serpientes” en 2023, vuelve a viajar hacia atrás en el universo creado por Suzanne Collins.

La película transcurre durante los 50º Juegos del Hambre, el Segundo Vasallaje, una edición aniversario en la que el Capitolio, generoso como siempre, duplica la cantidad de tributos. Y la élite de Panem tiene, como de costumbre, elenco de lujo: Ralph Fiennes es el presidente Snow, Jesse Plemons es Plutarch Heavensbee, Elle Fanning es Effie Trinket, Kieran Culkin es Caesar Flickerman y Glenn Close es Drusilla Sickle.

Pero el director Francis Lawrence y la productora Nina Jacobson saben que estas películas se sostienen en sus jóvenes. Y acá el desafío era doble: encontrar a alguien capaz de cargar con un tanque y que, además, resultara creíble como versión adolescente del Haymitch de Harrelson. “Es una vara muy alta, ¿no?”, admitió Lawrence.

Miles de jóvenes mandaron su casting y el elegido fue Joseph Zada, un australiano que entonces tenía 19 años y venía de interpretar en “Al este del Edén”, de Netflix, a Cal Trask, el papel que alguna vez hizo James Dean. “Este personaje tiene una picardía inherente”, explica Jacobson. “Y es una cualidad que o la tenés o no la tenés”.

Zada, hoy de 21, quiso arrancar lejos del Haymitch de Harrelson y “tender ese puente a lo largo del rodaje”. No fue sencillo: se filmó fuera de orden, y él y Whitney Peak (Lenore Dove, su novia en la ficción) rodaron la primera y la última escena una detrás de otra. “Eso me asustó muchísimo”, reconoce. Sobre los cinco meses de filmación entre España y Alemania, con semanas de seis días, es tajante: “Fue una locura. Lo más difícil fue llegar al set sintiéndome tan nuevo y que otros actores jóvenes me miraran para marcar el ritmo y el tono. Yo pensaba: ‘¡No me miren a mí, miren a otro!’”.

Los veteranos no tienen dudas. “No sabía lo bueno que era”, cuenta Culkin después de ver la película terminada. “Le dije: ‘Te deseo suerte, pero no la necesitás’”. Mckenna Grace, que interpreta a Maysilee Donner, sufrió por otra cosa: tenía que darle una cachetada a Glenn Close y temía que la actriz le pidiera hacerlo de verdad, a lo Actors Studio. “Pensaba: ‘Moralmente no puedo pegarle a Glenn Close’”, confiesa. Y hay premio para los nostálgicos: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson aparecen en el epílogo.

Zada tenía 7 años cuando se estrenó la primera película, en 2012: el elenco creció con la saga. Ben Wang, que interpreta a Wyatt Callow, recuerda que los libros y las películas lo tenían “agarrado del cuello” en la escuela: “Corté tantas tortas de cumpleaños con el Sinsajo en el glaseado”. Los números acompañan: más de 100 millones de libros vendidos y más de 3.300 millones de dólares en taquilla. Pero Plemons apunta a otra cosa: “Hay mucha sustancia y mucha relevancia social”.

Esa relevancia se escapó de la pantalla. Tras el golpe militar de mayo de 2014 en Tailandia, los manifestantes adoptaron el saludo de tres dedos del Distrito 12, que en la ficción nace como gesto de gratitud y despedida y termina como señal de rebelión. La junta lo prohibió, en Bangkok se cancelaron funciones de “Sinsajo – Parte 1” y hubo estudiantes detenidos por levantar la mano. “La película ‘Sinsajo’ refleja lo que pasa en nuestra sociedad”, le dijo a AP una de ellas antes de que se la llevara la policía. El gesto volvió en las protestas tailandesas de 2020, pasó por Hong Kong y en 2021 fue el emblema de la resistencia al golpe en Myanmar.

El futuro ya no es lo que era

En 2015, con el estreno de “Insurgente”, The Guardian ironizaba que el cine parecía tener una sola cosa para decir sobre el porvenir: que pinta sombrío. Y recordaba que “Blade Runner” transcurría en 2019. Ese año ya quedó atrás, la saga “Divergente” se quedó sin su capítulo final y la ola distópica adolescente pareció agotarse en fórmulas repetidas. Pero el género no murió: mutó. El film de Ridley Scott, que en 1982 decepcionó en taquilla, es hoy una franquicia con secuela, animé y una serie, “Blade Runner 2099”, con Michelle Yeoh, que Prime Video estrena el 25 de noviembre, seis días después que Haymitch.

La lista sigue. “El juego del calamar” convirtió a los endeudados en carne de un concurso mortal para millonarios aburridos, “The Last of Us” se volvió un fenómeno, “El Eternauta” hizo nevar muerte sobre Buenos Aires y el propio Francis Lawrence filmó “Camina o muere”, otra competencia mortal juvenil, salida de Stephen King. Son espejos de las angustias del presente: la inteligencia artificial, el colapso climático, la vigilancia, la desigualdad. Ya no anticipan: describen.

¿Es negocio para los estudios? Sin duda. Pero esas manos en alto en Bangkok y en Yangón muestran que hay algo más: un clima de desesperanza que encuentra en estas ficciones un idioma. Collins siempre contó que la idea le llegó haciendo zapping entre un reality y la cobertura de la guerra de Irak. Sobre el futuro de la saga, Lawrence no descarta nada: “Esto podría ser el final, o podría estar pasando algo en el mundo que la está inspirando o la va a inspirar”. Basta prender el noticiero para sospechar que material no le va a faltar.