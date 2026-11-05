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Los nombres que suenan para la nueva X-Men: ¿quién será el nuevo Wolverine?

Por Redacción

La confirmación de una nueva saga de X-Men, la exitosa franquicia de superhéroes, despertó la emoción de los fanáticos de los cómics de Marvel.

Así, luego de la confirmación de los actores que interpretarán a algunos de los entrañables mutantes, crece la expectativa por conocer quién se pondrá en la piel de Wolverine.

La mencionada película tiene previsto iniciar su rodaje a mediados del año que viene, con estreno en mayo de 2028. 

Si bien una gran parte del elenco ya está confirmada, aún se están barajando los nombres de los actores protagonistas; entre ellos, Wolverine, Mística y Gambit. Según trascendió, las negociaciones estarían en marcha, pero no hay contratos realizados. 

Allí se filtró que, el actor Jeremy Allen White,  quien saltó a la fama como protagonista de El Oso, estaría "en conversaciones" con los ejecutivos de Marvel para interpretar a Wolverine en la nueva franquicia de X-Men.

Asimismo, la actriz Hunter Schafer, conocida por interpretar a Jules en Euphoria, está en "conversaciones serias" para ser quien interprete a Mystique en la nueva producción. 

Por otra parte, el actor Drew Starkey está "casi confirmado" para ser Gambit, el rol que ocupa actualmente Channing Tatum. Mientras que, hay un fuerte rumor de que Peter Claffey será Bestia.

Ahora, el actual presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó a los nuevos actores que se integrarán al universo de Marvel en el nuevo reboot de los X-Men que la productora prepara para mayo de 2028. 

Todo se realizó en el marco de la nueva exposición D23, junto al director de Thunderbolts, Jake Schreier, y Sadie Sink, la actriz que interpretó a Jean Grey en la nueva película de Spider-Man. En ese sentido, dieron la bienvenida a Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette, Maya Boyd y Adam Driver.

Finalmente, recordemos que, días atrás Disney confirmó la incorporación de Ben Wang como el mítico Iceman. 

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